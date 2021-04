Assen zet ook dit jaar streep door TT Campings

Volgens het college heeft de politie ook onvoldoende capaciteit voor toezicht en handhaving op alle maatregelen die er in coronatijd gelden.

Engeltje van hoop neergestort

De campinghouders kregen het besluit van de gemeente vandaag allemaal te horen. Campingbaas Jan Karssens van camping Jan en Bertha reageert teleurgesteld dat het eind juni weer niet kan doorgaan. "Jammer, maar helaas. We hadden een heel klein engeltje met een beetje hoop boven ons hangen. Maar dat engeltje is nu neergestort."

Doorgaan TT nog ongewis

Hoewel er volgens TT-voorzitter Arjan Bos en burgemeester Marco Out nog geen enkel zicht op is of de Moto GP van 25 tot en met 27 juni kan doorgaan, is de verwachting dat de bezoekersaantallen dit keer beperkter zullen zijn. "De reguliere overnachtingsmogelijkheden bieden hiervoor voldoende ruimte", stellen B en W.

Of die 'veel mindere bezoekersaantallen' betekenen dat er straks maar beperkt publiek mag komen, omdat het een testevenement wordt, daarover is volgens burgemeester Out ook nog niks bekend. "Op dit moment is daar geen enkele duidelijkheid over", aldus Out.

Evenementenregeling

Wel zijn er inmiddels Kamervragen gesteld door het Asser CDA-kamerlid Agnes Mulder. Er is door het Rijk vanaf 1 juli een evenementencompensatieregeling in het leven geroepen. Die zorgt ervoor dat evenementen die na 1 juli worden georganiseerd voor 80 procent worden vergoed, als ze door corona alsnog afgeblazen moeten worden. Voor 20 procent kunnen ze dan een lening krijgen. Kamerlid Mulder wil graag dat de demissionair staatssecretaris de financiële regeling voor organisatoren wat oprekt, zodat ook de TT en het TT Festival er gebruik van kunnen maken.

Teleurstellend

Of dat voor de TT-organisatie enig verschil zal maken, is nog onbekend. Want uiteindelijk beslist rechtenhouder Dorna, die vorig jaar de negentigste TT eerst nog wilde houden zonder publiek, maar de races alsnog cancelde. TT-voorzitter Arjan Bos riep eind vorig jaar vol overtuiging dat de negentigste editie dit jaar sowieso door zou gaan - is het niet met publiek, dan zonder - maar nu laat hij weten 'dat er nog niets duidelijk is'.

In elk geval is het al wel duidelijk voor alle tijdelijke TT Campings: dit jaar dus weer niet. B en W realiseren zich maar al te goed, dat dit teleurstellend nieuws is voor de campinghouders, stellen ze in een brief. "Het is al voor het tweede achtereenvolgende jaar dat er in het laatste weekend van juni geen gasten kunnen komen. Dat is een hard gelag. En hoewel er versoepelingen lijken aan te komen en er op termijn weer meer mogelijk zal zijn, verwachten wij dat er maatregelen van kracht blijven die het niet mogelijk maken om tijdelijke campings coronaproof te exploiteren."

Tweede helft dit jaar nog onzeker

Het college van B en W kan zich voorstellen, dat de TT-campingbeheerders zich afvragen of ze in de tweede helft van dit jaar wel mogelijkheden krijgen voor opening van de camping. Zo staat het WK Superbike eind juli op de kalender, en nog andere grote evenementen op het TT Circuit zoals de GAMMA Racing Day in augustus en de DTM-races in september. "Maar helaas kunnen wij daar nog geen uitspraken over doen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u informeren."

Hoop op TT met beperkt publiek

Campingbaas Jan Karssens hoopt toch wel voorzichtig op meer mogelijkheden vanaf juli. Maar zijn eerste hoop is toch dat de TT doorgaat eind juni. "Al mogen we dan geen camping runnen, ik hoop toch wel dat er races zijn. Als ik dat zo hoor in de wandelgangen, gaan we misschien naar een testlocatie, met zo'n dertigduizend man publiek. Vorig jaar waren de Gamma Racing Days en de DTM-autoraces mogelijk, ondanks corona. Dat was vastgesteld op maximaal tienduizend man publiek per dag. Dat ging toen prima. Als nu de TT straks met dertigduizend man publiek georganiseerd zou kunnen worden, dan heb je tenminste sfeer langs de baan. Als ze zoiets gaan doen, zal het mooi zijn. Dan hebben we tenminste nog iets", aldus Karssens.

