Campingeigenaren Schoonebeek liggen overhoop met gemeente

Eind deze maand wacht de camping een executieveiling: alle onroerende goederen op het terrein worden aan de hoogste bieder verkocht. Maar zo ver had het niet hoeven komen, vertellen ze.

"Officieel lopen we hier over akkerland. Boerengrond, besef je dat", legt Marco Boeren uit tijdens een rondleiding over het campingterrein aan de Bultweg. Overal strakke grasvelden, afgebakend met nog kale beukenhagen. Verderop een aantal safaritenten op een rij. In alle opzichten een recreatieterrein. Behalve op papier. Volgens het bestemmingsplan heeft het meest oostelijke deel van de camping nog steeds een agrarische bestemming. Al sinds 2012 is er contact met de gemeente om dit te veranderen naar recreatie.

Na al die jaren is dat volgens Boeren nog steeds niet rond. De camping is jarenlang gedoogd, vertelt hij. Het uitblijven van die planwijziging maakt volgens de campingbaas dat hij en zijn vrouw nu met de rug tegen de muur staan. "Ik ga de schade dan ook verhalen op de gemeente, echt. Hoeveel? Tonnen."

Rondje makelaars

Om een goed idee te geven van de boosheid van de familie Boeren, moeten we elf jaar terug in de tijd. De twee wonen dan nog in Dordrecht. In 2010 raakt Marco door de economische crisis zijn baan in de reclamewereld kwijt. "Al snel ontstond het idee om een camping te runnen. Door de crisis zijn mensen sneller geneigd in eigen land vakantie te vieren, hadden we bedacht." Na een rondje makelaars viel het oog op de toenmalige Camping De Bult in Schoonebeek.

Voortvarend gaat het echtpaar het avontuur aan en al snel volgt een groot aantal vernieuwingen. De eerste aanvaring met de gemeente vindt plaats bij het besluit om een vijftal chalets op het terrein te plaatsen. "Een buurman hing meteen in de gordijnen toen hij een peloton bulldozers over de straat zag rijden. Hij belde meteen de gemeente." Niet veel later staat de handhaving bij Boeren op de stoep.

"Volgens het toenmalige bestemmingsplan mocht ik trekkershutten plaatsen. De gemeente oordeelde anders en meende dat ik chalets aan het bouwen was. Waarvoor ik dus geen vergunning had." Boeren besluit daarop het boetekleed aan te trekken. "Mijn fout. Had ik beter moeten uitzoeken."

Op het oostelijke deel van de camping rust officieel nog een landbouwbestemming. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Vervallen boerderijtje

Voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het park, beschouwt Boeren de komst van chalets echter als een noodzakelijke investering. Waarbij hij naar eigen zeggen tegen een tweede hobbel aanliep. "Volgens de regels dient een campingterrein minimaal vier hectare groot te zijn. Wij schoten met drie dus te kort." De ondernemer kreeg van de gemeente de tip om de grond van Bultweg 9 erbij te kopen. "Het perceel bestond uit landbouwgrond met daarop een vervallen boerderijtje. Wij kwamen met de gemeente overeen dat zij de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging zouden doorvoeren als wij het terrein zouden overnemen."

In juni 2012 heeft Boeren de grond heringericht als campingterrein, net op tijd voor het nieuwe seizoen. "Maar ook het startschot voor jaren aan doffe ellende", verzucht hij.

Traag

Want de verlangde bestemmingsplanwijziging voor de gronden van nummer negen komt maar niet. Volgens Boeren schuilt dat voornamelijk in de verplichte onderzoeksrapporten die hij moest aanleveren. "Verkeersbewegingen, geluid, flora en fauna. Het hele zwikkie hebben we aangeleverd bij de gemeente. Maar die reageert traag en soms helemaal niet." Met als gevolg dat de aangeleverde rapporten weer verlopen zijn en hij nieuwe moet aanleveren. "Jarenlang is het zo doorgegaan", vertelt hij.

De campingplannen kunnen volgens Boeren ook niet rekenen op veel steun vanuit de buurt. "Een buurman stond het vanaf dag een al niet aan wat wij hier doen. Bij het minste geringste belt hij de handhaving als er weer eens een schop de grond in gaat." Tot op de dag van vandaag is het hem niet helder wat deze buurman bezielt. "Wellicht is het onze westerse achtergrond?"

Tonnen aan planschade

Ook andere buren kwam steeds meer in het geweer tegen de plannen van Camping Emmen. "We hebben in een vroeg stadium informatieavonden gehouden voor de naaste buren. De meeste vreesden overlast vanwege de verwachte toename van verkeer over de Bultweg." Velen eisten volgens Boeren tonnen aan planschade. "Ik moest iedereen maar uitkopen", briest hij. Sindsdien is het tussen de familie Boeren en de buurt nooit meer echt goed gekomen.

Eind 2018 lijkt alles toch nog goed te komen. Het ziet er naar uit dat de zo verlangde planwijziging eindelijk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. "Maar toen kwam er weer een bezwaarschrift van omwonenden binnen, die weer wezen op een verlopen rapport. Of ik dat even opnieuw wilde regelen? Man, ik had tot dan toe al 70.000 euro in die onderzoeken zitten."

De westkant is nagenoeg volgebouwd met vooral chalets. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Hoge woorden

Op dat moment knapte er ook iets bij Boeren. "Wij hebben begin 2019 een gesprek aangevraagd met wethouder René van der Weide. Het gesprek met de wethouder loopt aanvankelijk goed, maar eindigt met hoge woorden. Ik ben er vervolgens uitgebonjourd. Of ik mijn excuses wilde aanbieden. Maar dat heb ik geweigerd."

Diezelfde dag nog belt Boeren met een makelaar: zet de hele handel maar te koop. Meerdere kopers melden zich, maar de uitgebleven bestemmingsplanwijziging blijft een struikelblok. De meeste partijen krijgen de financiering namelijk niet rond, omdat de helft van de camping op papier nog steeds bestaat uit landbouwgrond. En daar gaat de bank niet in mee.

Onder de hamer

Deze lente kondigde de financier van Boeren een executieveiling aan. Alle onroerende goederen gaan per 29 april onder de hamer. "Ik had naast de camping een bedrijf in chaletbouw in Hoogeveen. Door corona kreeg ik steeds meer problemen met de levering vanuit Oost-Europa." Op beoordelingssites over dit bedrijf, De Blokhut Stunter, zijn de reacties niet mals. Velen beklagen zich over de slechte service of het gebrek aan service, lange levertijden en matige kwaliteit.

"De echte ellende is vorig jaar zomer begonnen. Zelf ben ik sinds juni 2020 niet meer verbonden aan het bedrijf. Uiteindelijk heb ik mijn zaak weten te verkopen aan een partij. Maar die heeft vervolgens nooit betaald." Onder de nieuwe eigenaren ging het definitief bergafwaarts, aldus Boeren. "Probleem is dat het chaletbedrijf nog steeds wordt geassocieerd met mij. Terwijl die kopers kennelijk niet de intentie hebben om al deze shit op te lossen. Vraag me niet waarom. Ook hier nemen we nog juridische stappen in." Bijkomend nadeel was dat die financiële sof ook doorwerkte op de camping, aldus Boeren.

Afdwingen

De voorgenomen veiling vecht de familie Boeren momenteel aan. "Als er een vergunning op had gezeten, dan had de camping gewoon verkocht kunnen worden." Enkele kopers hebben inmiddels het geld kunnen regelen, aldus Boeren. "Zo ver had het dus niet hoeven komen. Via de rechtbank proberen we nu de koop af te dwingen bij de bank."

Tot de dag van de veiling zetten ze de camping voort. Claudia Boeren: "We draaien nog steeds en ontvangen gewoon gasten." Volgende maand sluiten zij het hoofdstuk camping definitief af. Verbitterd, maar ook opgelucht. "Ondanks alles zijn we trots op wat we hebben neergezet. Dat overheerst bij ons." De twee blijven met hun kinderen ook in Schoonebeek wonen.

Marco Boeren: "Als het aan mij had gelegen, was ik hier al vertrokken. Ik zit hier puur voor mijn vrouw en kinderen." Zijn vrouw vult aan: "We hebben hier ook vrienden gemaakt. Onze familie heeft hier vakantiewoningen. Die verbinding vinden wij belangrijker dan wat zich hier heeft afgespeeld. Van de strijd zijn we straks af. En daar zijn we blij mee."

De plattegrond van het park. (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Voorwaarde

De gemeente Emmen laat weten dat ze altijd positief tegenover de plannen van Boeren hebben gestaan. "De extra grond die hij op nummer negen heeft aangekocht, deed hij op eigen risico", aldus woordvoerder Marianne Tiemens. "Soms koopt iemand iets aan onder voorwaarde dat de bestemming eerst wordt gewijzigd. De initiatiefnemer heeft hier echter niet voor gekozen."

Volgens Tiemens heeft de bestemmingsplanprocedure meerdere malen stilgelegen, omdat Boeren activiteiten ondernam die niet pasten in de aangevraagde wijziging. "Denk aan illegale bebouwing, permanente bewoning of het plaatsen van accommodaties op een plek waar een gasleiding loopt. In dat geval moesten wij optreden en dat zorgde weer voor vertraging."

Ondanks alles heeft de gemeente er niet voor gekozen om op alles te handhaven. "De procedure liep en er was uitzicht op legalisering. Dus we zijn er zo coulant mogelijk mee omgesprongen. Hoewel het niet netjes is al te gaan bouwen voordat de papieren op orde zijn."

Gevoelig

Omdat Boeren zijn uitbreidingsplannen toch deels uitvoerde, kwam bij elke stap die hij ondernam de buurt in opstand, merkte de gemeente. Tiemens: "De camping ligt gevoelig bij omwonenden. Door vooruit te lopen met de bouw van stacaravans en het houden van evenementen die geluidsoverlast veroorzaakt, trokken die bij ons aan de bel." Als gevolg daarvan rolden er ook bezwaren tegen de uitbreiding van de camping binnen. "Niemand is tegen de camping. Maar wel tegen de manier waarop het allemaal gaat."

Had de gemeente iets kunnen doen om te voorkomen dat het allemaal zo lang zou duren? "We hebben meerdere malen bemiddeld tussen ondernemer en buren. Maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer. We werken graag mee. Aan de andere kant zetten zijn acties de buurt op scherp. We hebben in dit geval dus voortdurend rekening te houden met meerdere belangen."