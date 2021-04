Kerk Vries na jaren weer in de spotlights

Ooit stond de toren van de Sint-Bonifatiuskerk in Vries elke avond in de schijnwerpers. Maar de laatste jaren was het donker. Dat is nu verleden tijd. Rond de kerk zijn schijnwerpers met ledverlichting geplaatst. Die kunnen het historische bouwwerk in alle kleuren van de regenboog verlichten.

"Jarenlang maakten we gebruik van ouderwetse schijnwerpers", kijkt Loek Broerse van Stichting Behoud Dorpskerk Vries terug. "Die belichten alleen de kerktoren. Maar ze waren oud en zijn afgeschaft en er is nooit iets voor teruggekomen. Twee jaar geleden hebben we tijdens een evenement de kerk weer eens in het licht gezet. Dat was zo'n succes dat we een definitief plan hebben gemaakt."

Het plein rondom de Sint Bonifatiuskerk is tegenwoordig een plek waar allerlei soorten evenementen worden georganiseerd. Die evenementen kunnen straks ook gebruik maken van de verlichting van de kerk. Doordat alle kleuren kunnen worden geprojecteerd, kunnen speciale accenten worden gegeven.

'Pasen heeft een andere kleur dan Kerst'

"Dat geldt ook voor feestdagen", zegt Broerse. "Zo heeft Pasen bijvoorbeeld een andere kleur dan Pinksteren of Kerst. Dat kunnen we dus aanpassen. Maar ook als er een expositie of een concert in de kerk wordt gehouden, kunnen de organisatoren de kleur aanpassen aan hun evenement."

Het geld voor de verlichting is afkomstig uit het potje Bruisende kernen van de gemeente. Daaruit kunnen dorpen geld krijgen voor het versterken van hun dorpskern.

Lees ook: