Kans op herhaling: ontuchtverdachte blijft vastzitten

De strafzaak tegen een 36-jarige van ontucht verdachte man uit Veendam, wordt mogelijk medio juli inhoudelijk behandeld. Dat bepaalde de rechtbank gisteren. De oud-Hoogevener zou zich in augustus vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan ontucht met een slachtoffertje van 11 jaar. Waar het misdrijf plaatsvond is niet bekendgemaakt. Hij legde in grote lijnen bekentenissen af.

De man zit momenteel vast en blijft in zijn cel tot zijn strafzaak dient. De kans op herhaling van zetten wordt namelijk als 'zeer hoog' ingeschat. De man ging in de fout tijdens zijn lange proeftijd van tien jaar. Hij is is eerder veroordeeld geweest tot celstraf én behandeling wegens misbruik. Zelfs een uitzonderlijk lange proeftijd weerhield de man niet van zijn daad.

Alle belangrijke rapporten over de man zijn nu gereed voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Nadat de reclassering een passend advies over de man heeft uitgebracht, zullen drie rechters zich over de zaak gaan buigen.

Zes jaar lang misbruik en kinderporno

In 2017 werd de man door de rechtbank in Assen veroordeeld tot cel en behandeling, voor misbruik van drie jongens en het maken van kinderporno. De man woonde toen in Hoogeveen. Zijn proeftijd werd destijds gesteld op tien jaar.

Het jongste slachtoffer was vier jaar toen het begon. De man misbruikte hem zes jaar lang. De andere misbruikte hij gedurende twee jaar. Dat gebeurde bij de man thuis tijdens het oppassen, maar ook tijdens uitstapjes.

Honderden afbeeldingen

Hij filmde ze ook en maakte seksueel getinte foto's. In 2016 doorzocht de politie zijn woning en werd kinderporno gevonden op zijn computer. Het ging om enkele honderden afbeeldingen. De politie ontdekte dat een deel daarvan door de man zelf was gemaakt en vond zo nog twee slachtoffers: het ging om jongens op wie hij paste tussen 2010 en 2016.

