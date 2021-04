Vistrektocht gevolgd: windes van het Peizerdiep gezenderd

Een jonge winde groeit op in het ondiepe maar zal uiteindelijk dieper water opzoeken. Als de vis volwassen is, zoekt hij in maart en april weer ondiep water op om te paaien en eitjes achter te laten op de bodem. Zo legt de winde heel wat kilometers af, soms wel meer dan honderd kilometer om de juiste oever te bereiken.

Trektocht in beeld

Ze hebben snelstromend en zuurstofrijk water nodig om eitjes in af te zetten. Die omstandigheden vind je steeds meer in de Drentse beken. Maar om die beken te bereiken, mogen er geen blokkades zoals stuwen in het water liggen. Om te zien of de weg van het Lauwersmeer naar de Drentse beken vrij is voor de winde is er een onderzoek gaande. Windes in het Peizerdiep hebben zendertjes in de buik gekregen, waarmee onderzoekers de trektocht volgen en kunnen zien of er nog hindernissen op de route liggen.

Schubjes eraf snijden, zender erin en hechten: de windes moeten voor dit onderzoek even op de operatietafel, dat zie je in dit filmpje:

