FNV wil coronatestbewijs voor Drentse grenswerkers en scholieren

Drentse werknemers, die in het grensgebied met Duitsland wonen en werken of scholieren die de grens over gaan, moeten een coronatestbewijs krijgen van de GGD. Dat vindt vakbond FNV.

Mensen die bijvoorbeeld in Drenthe wonen en in Duitsland werken worden nu gedupeerd omdat de GGD geen testbewijzen verstrekt. Mensen krijgen alleen een melding dat ze positief of negatief zijn getest. Grenspendelaars moeten daarom naar commerciële bureaus en die zijn volgens de FNV vaak niet goedkoop.

Testbewijzen zijn nodig omdat de Duitse overheid daar sinds 6 april om vraagt. Duitsland vindt Nederland een hoog risicogebied. De test mag niet ouder zijn dan 72 uur.

Wilco Veldhorst van de FNV: "Dit raakt het vrije verkeer van Nederland." Hij vindt dan ook dat de Nederlandse politiek niet goed heeft geanticipeerd op deze maatregelen. "Dit hadden ze al lang aan kunnen komen. Je praat over een paar honderd euro per week. En per maand tot wel duizenden euro's, dan loont werken niet meer."

Landelijk gaat het om ongeveer tussen de 40.000 tot 60.000 mensen die in Duitsland werken of andersom. Het is niet altijd duidelijk hoeveel mensen ook nog eens uit bijvoorbeeld Polen komen, in Emmen wonen en in Emmerik werken. Ook scholieren moeten een negatieve testuitslag kunnen tonen.

In Duitsland kan je bij verschillende apotheken gratis een test laten afnemen en dan krijg je een certificaat.

