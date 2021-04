Zijspancoureur Bennie Streuer kan weer lopen

Een week na de zware crash op het circuit van Oschersleben in Duitsland kan zijspancoureur Bennie Streuer uit Grolloo weer voorzichtig lopen. Vandaag viert hij z'n 37e verjaardag in het ziekenhuis van Maagdenburg waar hij maandag pas werd geopereerd.

"Een wervel in m'n rug was helemaal in elkaar gedrukt. Die hebben ze weer gefatsoeneerd en met een soort cement vastgezet. In de wervels daarboven en daaronder zit een scheur. Een plaatje moet voorkomen dat andere wervels op de beschadigde wervel drukken", laat Streuer vanuit z'n ziekenhuisbed weten.

Lopen

Ook heeft hij een scheurtje in z'n bekken en zit z'n hele lijf nog steeds vol met donkerblauwe plekken. "Verder hebben ze tijdens de operatie ook een botsplinter verwijderd die in de tunnel van een zenuw terecht was gekomen. Naar m'n ribben hebben ze verder niet gekeken. Daar kunnen ze toch niks aan doen", laat hij weten.

"Eerst werd mij verteld dat ik zes weken niet mocht lopen. Maar mijn gevoel zei dat ik dat nu al wel zou kunnen. Toen hebben de artsen nog een keer op de scan gekeken en mocht ik het proberen. Uit bed komen is het ergste. Als ik eenmaal loop heb ik wel pijn, maar dat gaat wel. Het belangrijkste is dat ik nu vooral niet val."

Herstel

Chirurgen zeggen dat het herstel wel een half jaar kan gaan duren, maar Streuer hoopt toch echt dat het sneller gaat. "Ik mag het sowieso eerst zes tot acht weken niet écht belasten. Met revalidatie en fysiotherapie moet ik er dan weer bovenop zien te komen. Maar als het eenmaal weer vastgegroeid is, dan zit het ook vast. Zo simpel is het ook."

Je zou denken dat Streuer wel even klaar is met racen. Maar dat is niet het geval. In z'n hoofd is hij al volop bezig met de toekomst. "Ik moet een volledig nieuwe motor bouwen. Van het huidige span is niets meer over. Over twee maanden begint de strijd om het wereldkampioenschap. Ik weet natuurlijk niet wanneer ik weer kan racen. Maar mijn gevoel zegt dat ik dit seizoen nog wel in actie kan komen", besluit Streuer. Hij mag maandag weer naar huis.

Crash

Streuer was vorige week vrijdag met zijn Franse bakkeniste Emmanuelle Clément aan het testen in Duitsland. Al na vijf of zes rondes ging het mis. Het span crashte op een muur. De Française wist op tijd uit het span te komen en bleef wonderwel ongedeerd. Zij trainde dezelfde dag nog met Tim Reeves.

