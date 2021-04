Jaar cel voor versturen dreigbrieven aan windmolenbouwers

Jan Nieboer uit 2e Exloërmond en Jan H. uit Meeden zijn veroordeeld tot één jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor het versturen van tientallen dreigbrieven aan bedrijven die zich bezighielden met de bouw van twee windparken in Drenthe en Groningen.

De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste vorige maand vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk tegen de mannen van 63 en 59 jaar. De straf is lager, omdat beide mannen zijn vrijgesproken van het ophangen van pamfletten in Groningen, waarin werd gedreigd met het dumpen van asbest.

Lange tijd afgeluisterd

Nieboer en H. werden in 2019 aangehouden, nadat ze lange tijd waren afgeluisterd als ze op donderdagochtenden bij McDonalds in Stadskanaal samenkwamen en uitgebreid praatten over hoe ze de misdrijven zouden gaan plegen. De brieven hadden als doel de ondernemingen te laten stoppen met de bouw van windpark Drentse Monden en Oostermoer bij 2e Exloërmond en Windpark N33 bij Meeden.

De voorman van protestgroep Platform Storm en de vroegere leider van Storm Meeden hebben zelf altijd ontkend dat zij achter de dreigbrieven zitten. De gesprekken bij het fastfoodrestaurant gingen volgens hen over van alles en nog wat, van zakelijk tot privé. Ze praatten naar eigen zeggen ook over de windmolenprotesten, maar vooral over wat ze van anderen daarover hoorden.

Lees ook: