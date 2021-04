Biologische afbreekbare korrels op veld bij SC Erica doorstaan proef met glans

De proef met een speelveldje dat is ingelegd met biologisch afbreekbare korrels bij voetbalclub SC Erica heeft met glans de proef doorstaan. Dat laat de gemeente Emmen weten na vragen over het verloop van de pilot door raadslid Theo Gerth (CDA).

Vorig jaar werd een klein kunstgrasveld met de 'groene' korrels in plaats van rubbergranulaat aangelegd. Het experiment zou een jaar in beslag nemen en Gerth was benieuwd naar de resultaten. Wellicht kunnen andere sportparken en clubs hier ook gebruik van maken, vroeg hij zich daarbij af.

De gemeente trekt de conclusie dat deze zogenoemde Green Fill het uitstekend doet. De spelers ervaren een goede demping, een prima slijtvastheid en een prettig slidinggedrag. Er is nog geen sprake van biologische afbraak, maar het blijft wel de vraag hoe het materiaal zich op de lange termijn verhoud. Het voldoet verder aan alle FIFA en KNVB-eisen.

Vijf kunstgrasvelden

In de gemeente Emmen worden de komende jaren nog vijf kunstgrasvelden aangelegd of vervangen. In Erica, Klazienaveen en bij WKE '16 in Emmen worden in 2022 en 2023 kunstgras als alternatief ingelegd. Twee nieuwe velden staan gepland voor de te renoveren sportparken in Emmer-Compascuum en Veenoord.

Voorlopig gaat de gemeente nog uit van inleg met synthetisch rubber (TPE) of kurk. Green Fill wordt echter ook meegenomen in de aanbesteding. Aangezien dit materiaal duurder is, zou het budget nog een spelbreker kunnen zijn.

EHS'85

Inmiddels is ook afgesproken om een '2e generatie'-veldje aan te leggen bij voetbalvereniging EHS'85 in de Emmer wijk Emmerschans. Het bestaande kunstgras daar wordt vervangen door een kunstmat die volledig biologisch afbreekbaar is. Het is volgens producent Senbis de eerste in zijn soort ter wereld.

Over kunstgras zijn in de afgelopen jaren veel zorgen ontstaan. In Emmen sprak een groep bezorgde vaders zich in 2017 al uit over het gebruikte materiaal. Deze wordt namelijk gefabriceerd uit onder meer afgedankte autobanden. Na maximaal 15 jaar is het materiaal versleten en krijgt dan de stempel 'chemisch afval' opgeplakt.

Een aanzienlijk deel van de bestanddelen van kunstgras staat dan ook op de lijst van Zeer Gevaarlijke Stoffen van het RIVM. Terwijl er wel gewoon op gespeeld mocht worden. De verwachting is dat er dan ook een verbod op dit materiaal komt. De gemeente weet echter nog niet wanneer dat in zal gaan.

Kom van dat gras af

De stichting Kom van dat gras af wil dat gemeenten de korrels rondom kunstgrasvelden opruimen. Het liefst ziet de stichting dat gemeenten alternatieven zoeken voor kunstgras met rubbergranulaat, zoals sportvelden van kurk.

De stichting maakt zich ook kwaad over de houding van het RIVM. "Hoe kan het dat een stof wel schadelijk is voor het milieu, maar niet voor ons? Nog steeds worden er kinderen blootgesteld aan die stoffen en dat is wat ons betreft onacceptabel", liet de stichting eerder weten.