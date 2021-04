Zorgen over zonneparken Hoogeveen: 'We willen niet de spiegelvlakte van Drenthe worden'

De partij is ervan overtuigd dat er inmiddels genoeg hectares voorzien zijn van zonnepanelen. "Hoogeveen heeft al veel meer gedaan dan de rest van de provincie", laat raadslid Jan van der Sleen weten. Hij roept andere partijen in de gemeenteraad op, om plannen voor nieuwe zonneparken niet meer te steunen.

Genoeg is genoeg

Hoogeveen kent een aantal grote projecten in de omgeving. Zo ligt er een groot zonnepark bij Fluitenberg en zijn er onlangs twee parken aangekondigd bij Hollandscheveld. Ook is er een plan om van de A37 een zonneroute te maken. "Genoeg is genoeg", laat van der Sleen weten. "We zijn niet tegen zonne-energie, maar de mate waarin het nu gebeurt is voor ons de grens."

Volgens het raadslid moet er een alternatief komen om de vastgestelde energieopgave te halen. "Leg de zonnepanelen op daken, want dan heeft niemand er verder last van. Er zitten nog een aantal parken in de koker, die zullen door gemaakte afspraken doorgaan. Wat ons betreft is het daarna ook einde verhaal." De boodschap van het raadslid richting toekomstige initiatiefnemers van zonneparken is duidelijk. "We willen niet de spiegelvlakte van Drenthe worden."

Strenge regels

Er komen in Drenthe strenge regels voor de aanleg van zonneparken op land, zo maakte de provincie in januari bekend. Die regels gaan pas in als de ruimte voor zonneparken die in de Regionale Energie Strategie (RES) staan op is. In de praktijk betekent dat, dat er maximaal 1389 hectare aan zonneakkers mag komen voordat de nieuwe regels in gaan.

De projecten die op dit moment lopen in Hoogeveen mogen nog uitgevoerd worden, omdat ze binnen de gemaakte afspraken vallen van de RES.

