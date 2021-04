Subsidie zet nieuwbouwplan Bendienplein terug op de rails

To be or not to be. Dat was even de vraag met het nieuwbouwproject aan het Bendienplein. Bouwbedrijf Brands uit Emmen had zeven woningen en zes appartementen bedacht op de plek van een reeks verouderde woningen. "Het leek een onhaalbaar project", aldus Jan Brands. Dankzij een subsidie van de provincie Drenthe (125.000 euro) is de nieuwbouw weer stevig op de rails.