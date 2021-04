Op avontuur met je gedachten

Brouwer was een van de deelnemers aan de webinar 'Met kinderen filosoferen over de natuur'. Georganiseerd door IVN, speciaal voor vrijwilligers van groene organisaties die met kinderen en jongeren werken. Filosoof Maaike Merckens-Bekker van WonderWhy gaf de webinar, boordevol inspiratie om tijdens activiteiten met kinderen een stukje filosofie mee te nemen.

Uit de webinar van filosoof Maaike Merckens-Bekker van WonderWhy (Rechten: Maaike Merckens-Bekker van WonderWhy)

Zélf nadenken

"De natuur is bij uitstek een onderwerp om je over te verbazen", volgens de filosoof. En dat blijkt wel uit een reeks voorbeelden van filosofische vragen die ze voorlegt. Het zijn vragen waarmee je met kinderen kan filosoferen in en over de natuur. Wat is het verschil tussen mens en natuur? Kan je de wind stoppen? Hoe weet je dat een steen niet leeft? Is een oude boom belangrijker dan een jonge boom? Stuk voor stuk vragen waar niet zomaar een ja of nee op te geven is. Door door te vragen breng je een waardevol gesprek op gang.

En juist dat interesseert Brouwer. Ze is natuurgids en natuureducatief werker voor IVN Vries, daarnaast geeft ze natuurlessen op basisscholen. "Ik vind het belangrijk dat kinderen de kans krijgen om zélf te kunnen nadenken over levensvragen en over de natuur. Ik denk dat dat een verrijking is", zegt ze na afloop van de webinar. "Hoe mooi is het dat kinderen vanuit hun eigenheid iets mogen zeggen over de wereld, over de natuur? Hun eigen kritische denken wordt aangeraakt, het creatieve denken."

'Verademend voor kinderen'

"Ik ga zoeken naar mogelijkheden om met kinderen te gaan filosoferen. Met de vragen uit de webinar. En dan stel ik mij luisterend op. Het lijkt mij heel verademend voor kinderen en voor mij heel leerzaam!"

Zodra er weer activiteiten mogelijk zijn neemt Brouwer een deel filosofie mee. "Tijdens bijvoorbeeld een wandeling in een natuurgebied of een activiteit in kleine groepjes: kinderen laten discussiëren over filosofische vragen. Bijvoorbeeld: Als je van een boom houdt, ga je hem dan kappen? Kunnen dieren denken? Hebben planten gevoel? In de palm van de je hand, kun je ook levenslijnen zien, zie je die ook terug in de takken?"

De webinar komt binnenkort op de Natuuracademie van IVN te staan. Tip: via de Natuuracademie is onder meer ook een lezing van hoogleraar ecologie en filosofie Matthijs Schouten te zien, over de verschillende grondhoudingen van mensen en culturen ten opzichte van de natuur.

