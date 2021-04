Weer een jaar geen TT-campings: '80 tot 85 procent zijn vaste gasten, die ken je van gezicht. Dat mis je.'

Volgens de gemeente is het nu niet verantwoord dat er massaal mensen afreizen naar de tijdelijke campings rondom het circuit.

Lege velden

"Ja, jammer. Je kunt er niks aan doen, we moeten ons erbij neerleggen", antwoordt Jan Karssens op de vraag wat 'ie van dat besluit vindt. Hij staart wat over het grote stuk land wat hij tijdens de TT omtovert tot camping Jan en Bertha. "We kunnen wel zeggen met onze eigenwijze kop van: 'we gaan ervoor'. Maar dat doen we niet."

Toch voelt het besluit volgens Karssens ook wat dubbel. "Als je kijkt naar de parken en gewone campings, daar zit alles vol. Maar dit mag niet doorgaan. Dat is zowel voor ons als voor het circuit jammer."

Normaal gesproken lopen er tijdens de TT-week duizenden motorgekken rond op zijn camping. "D'r zijn erbij die niet eens naar de race gaan kijken, die komen puur voor de sfeer", vertelt Karssens. Volgens de campingeigenaar heeft hij in de afgelopen jaren zo'n 80 tot 85 procent aan vaste gasten die jaarlijks terugkomen: "Je kent ze niet allemaal bij naam, maar wel van gezicht. Ja, dat mis je nu echt."

Even verderop in Smilde staan bij Ron de Weerd een aantal paarden rustig in de wei. Hoe anders is dat tijdens de TT-week, als er in het weiland zo'n 450 tot 500 campinggasten staan. Het idee voor TT-camping Paasloo ontstond ruim drie jaar geleden tijdens een biertje. "In 2019 zijn we gestart, dat ging super", blikt De Weerd enthousiast terug.

"We hadden een grote feesttent, drankje erbij, eten erbij. Het waren korte nachtjes en lange dagen, maar we kregen er veel energie van", vertelt de campingeigenaar verder. Volgens hem waren veel gasten het eerste jaar zo enthousiast over de nieuwe camping dat ze meteen voor het jaar erop boekten.

Corona

Maar goed, we weten allemaal hoe 2020 verliep. Het jaar dat corona Nederland binnensloop en alle evenementen niet doorgingen. "Ja, dan staat opeens alles stil", aldus De Weerd. Dat ook het derde jaar op zijn nieuwe camping niet doorgaat vindt hij dan ook een domper, maar er is ook begrip.

"Gelukkig hoef ik hier niet van te leven, ik heb er nog een andere baan bij. Dus we mogen absoluut niet klagen. Er zijn veel horecabedrijven, die gaan helemaal naar de gallemiezen." Volgens De Weerd krijgt hij nog wekelijks berichten binnen van campinggasten die aangeven hoe zonde ze het vinden dat het dit jaar niet doorgaat.

TT-Camping Paasloo in Smilde (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

"Ja, dat het niet doorgaat. Dat kost me wel een mooie boterham", erkent Jan Karssen van TT-camping Jan en Bertha. Hij hoopt dat zijn camping volgend jaar gewoon weer open kan tijdens de TT. Voor dit jaar hoopt hij voor de organisatie dat het motorevenement in ieder geval wel doorgaat. "Misschien ga ik dan zelf kijken. En als het doorgaat, dat wij dan misschien een kaartje krijgen. Dat de gemeente ter compensatie zegt: hier, heb je een kaartje van ons", lacht de campingeigenaar.

Hoop

Net als zo ongeveer iedereen in Nederland hopen beide campingeigenaren dat volgend jaar alles gewoon weer mogelijk is. "Mocht het volgend jaar weer goed komen, dan ben ik ervan overtuigd dat wij weer een gezellige camping hebben. Dan gaan we er met frisse moed weer tegenaan", zegt De Weerd daarover.

Een ding weten ze zeker: als het zover is, dan zitten de campings weer goed vol. "We krijgen van heel veel mensen berichten dat ze er volgend jaar sowieso weer bij zijn. Dus wij zijn er klaar voor, laat maar komen", aldus De Weerd tot besluit.

