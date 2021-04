Op zoek naar de details van de lente

Masselink: "De lente is voor mij altijd weer een bijzondere periode. Je ziet de natuur ontwaken, terwijl het nog zo winters lijkt. En dan is het juist zo fascinerend om de details te bekijken. Zoals de vrolijk gekleurde vroegbloeiers op de grond en de knoppen in de bomen die met de dag groter worden en zich ontvouwen. De insecten die eropuit trekken en vergeet vooral de fraaie Hollandse luchten niet in deze periode!"

Vertegenwoordiging van de lente

De natuurfotograaf is vaak in de natuur te vinden. Zonder een tas vol apparatuur, zijn telefoon is voldoende. "Om de lente vast te leggen maak ik vaak gebruik van de macrotechniek. Inzoomen op een detail wat op een afstand heel klein is, maar zo mooi de lente vertegenwoordigt. Een stamper van een narcis, een druppel aan een krokus of de donkergroene nerven van een vers ontvouwen krentenboomblad. Juist door in te zoomen op één detail vertel je eigenlijk al het hele verhaal. De kijker proeft de sfeer en kan er zelf van alles bij bedenken."

De kleuren van de lente (Rechten: Michiel Masselink)

Spelen met de zoom

"Ik gebruik daarvoor mijn telefoon. Die heb ik altijd bij me. Als ik dan iets zie wat mij opvalt kan ik dat gelijk vastleggen. Vaak is het een combinatie van het voorwerp en het licht. Als je de telefoon dicht op het te fotograferen object houdt en dan speelt met de zoom krijg je haarscherpe details te zien. En klik vervolgens met je vinger op de plek waar jij wil waar de focus op komt en je zal zien dat de belichting en scherpte aangepast wordt."

"Meestal maak ik dan meerdere foto's en laat ik de telefoon de beste belichting bepalen, dus de automatische stand. Op Instagram bekijk ik welke foto het best past bij wat mij echt opviel. Door dan vervolgens wat met het contrast en de lux te werken kan je nog meer details in beeld brengen."

Het mooiste effect

"Een laatste tip: bekijk het voorwerp van alle kanten van dichtbij met je telefoon en bepaal welk detail je vast wil leggen en hoe het licht valt. Dat kan betekenen dat je soms echt op je buik moet liggen. En dat geeft vaak het mooiste effect! Vooral als je een stukje horizon mee kan pakken waardoor het macro-effect echt versterkt wordt."

