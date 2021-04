Inzameling gestart, eerste uur levert 10.000 euro op voor 'de kinderen van Ruinerwold'

De afgelopen weken waren de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. te zien in de documentaire De kinderen van Ruinerwold. "Het laat zien hoe het de afgelopen tien jaar met hen is gegaan, de oudste kinderen zijn al eerder vertrokken uit het gezin. Dat is met vallen en opstaan gegaan", zegt Esther Suurmond, een van de initiatiefnemers van de inzameling.

'Ik moet wat doen'

"Door de documentaire zag ik eigenlijk voor het eerste het hele verhaal en dacht: ik moet wat doen. We willen het ze makkelijker maken om die herstart in de samenleving te maken, zodat ze een opleiding kunnen doen zonder zich in allerlei financiële bochten te wringen", zegt Suurmond. "Je kan het verleden niet met een bedrag goedmaken, maar ons streefbedrag is 30.000 euro per persoon."

Suurmond hoopt dus dat er 270.000 euro wordt opgehaald, zodat alle negen kinderen zorgelozer de toekomst ingaan. "Dat zou een significant verschil maken. De stichting beheert het geld, zij worden er niet mee belast. Het kan ingezet worden voor opleidingskosten, rijlessen, tandartskosten en huisvestingskosten. Om een goede start te maken."

Heel lief

Suurmond kent de oudste van de kinderen, Shin, al jaren. "Hij kwam bij ons in de daklozenopvang, sindsdien is een vriendschap ontwikkeld", vertelt ze. Ze heeft vooraf wel gevraagd aan de kinderen of ze het goed vonden dat ze de actie startte. "Zij vinden het lief. Ze zijn heel bescheiden en hadden hier zelf nooit om gevraagd. Ik moest ze wel beloven zelf niet te doneren. Ze vinden het makkelijker om geld aan te nemen van mensen die ze niet kennen."

Suurmond merkt dat veel mensen het fijn vinden dat ze iets voor de kinderen kunnen doen. In het eerste uur stroomden 248 donaties binnen, veelal voorzien van een reactie. "De reacties zijn heel bijzonder. Er zijn berichten voor de kinderen. Mensen steunen ze en er is heel veel respect. Mensen bedanken ze dat ze zich zo open hebben opgesteld in de documentaire. Dat helpt ook anderen weer, dus dat is heel bijzonder."

