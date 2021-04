Wethouder Meppel maakt zich zorgen over zzp'ers: 'Er wordt veel schuld opgebouwd'

Wethouder economie van Meppel Henk ten Hulscher maakt zich grote zorgen over zzp'ers. Er zijn weinig aanvragen bij schuldhulpverlening, maar dat is volgens Ten Hulscher slechts stilte voor de storm. "Zij krijgen weinig aanmeldingen maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ik ben in gesprek met ondernemers die momenteel hun laatste euro's opmaken."

De grootste schade verwacht Ten Hulscher bij de zelfstandigen zonder personeel. "De zzp'er verdwijnt als eerste van de kaart. Zij hebben een bedrijf om zich van levensonderhoud te voorzien. Nu blijven veel opdrachten weg en daarom stapelen schulden zich op. Die ondernemers komen straks in de schuldenproblematiek."

Gordijn valt

Ten Hulscher wil dat oppakken. "Als we 200 Meppelers langs de kant hebben staan, kunnen we ze daar niet laten staan. Dat gaat de gemeente een hoop geld kosten, maar daar gaat het me niet eens om. Het kan niet zo zijn dat het gordijn valt voor die mensen. Dat kunnen we niet laten gebeuren als gemeente. Ze moeten blijven meedraaien in de samenleving. Ondernemers die in de bijstand terechtkomen hoop ik naar werk te begeleiden."

Toch twijfelt de wethouder of hij er op tijd bij zal zijn. Veel ondernemers melden zich helemaal niet bij de gemeente. "Dat is voor de ondernemer een lastige stap", vervolgt hij. "Dat doen ze niet snel. Ze zijn ondernemers geworden om het op eigen kracht te kunnen doen. Je krijgt daardoor een onderstroom van kwakkelende ondernemers die niet opvallen. Ik hoop dat we kunnen benadrukken dat ik 'slechts' de lokale wethouder ben, maar wel wat voor ze kan betekenen."

Kwijtschelden

Het is volgens Ten Hulscher niet te sluiten dat bepaalde bedrijven en organisaties omvallen. "Je kunt niet alles dicht blijven lopen met publiek geld. Er zullen straks ondernemers onderuit gaan. Dat is niet leuk, en daar lig ik van wakker. Dat is bij die ondernemers niet anders."

"Onlangs vroeg een ondernemer of ik een belasting kon kwijtschelden", vervolgt de wethouder. "Maar dat kan niet altijd. Als ik de ondernemer help, moet ik alle andere bedrijven, verenigingen en stichtingen ook helpen. Daarom moeten we met elkaar in gesprek. Ik moet de uitgaven in toom houden, maar tegelijkertijd zorgen dat we nog een leuk Meppel hebben na deze crisis."

Enquête

Ten Hulscher houdt via Stichting de Arme kant van Meppel een enquête, om zo meer beeld te krijgen van zzp'ers in deze crisistijd. De vragenlijst is hier te vinden.

Lees ook: