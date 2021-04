Rubberkorrels verdwijnen in de toekomst van kunstgrasvelden Assen

Ondertussen is de gemeente bijna klaar met het plaatsen van speciale kantplanken en roosters om te voorkomen dat de rubberen korrels van de huidige kunstgrasvelden in de natuur terecht komen. De maatregelen komen langs alle dertien kunstgrasvelden van de voetbalclubs en een Cruyff Court in de gemeente.

De korrels van rubbergranulaat worden gemaakt van oude autobanden en kunnen giftige stoffen zoals kwik of kobalt bevatten. Volgens het RIVM zijn de korrels niet gevaarlijk voor mens en dier, maar zijn ze wel slecht voor het milieu.

Kurkveld voor LTC

Voor Assen is de discussie rondom de korrels reden geweest om op zoek te gaan naar alternatieve materialen om te verstrooien op het kunstgrasveld. De korrels zorgen ervoor dat een kunstgrasveld zo veel mogelijk aanvoelt als een normaal voetbalveld van gras. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Assen voor het nieuwe voetbalveld van LTC voor kurk gekozen.

"We willen geen rubbergranulaat meer. Kurk is een natuurlijk product en komende zomer gaan we voor het eerst zo'n veld bij LTC aanleggen. De komende jaren zullen we de andere kunstgrasvelden dus vervangen door velden met biologisch afbreekbare korrels", zegt wethouder Bergsma.

Vervuilde grond

Assen kreeg in juni 2020 een handhavingsverzoek om de oren van de stichting Kom van dat gras af. De stichting wil dat Assen en andere gemeenten ervoor zorgen dat de korrels niet meer in de natuur terecht komen, het liefst door het rubber op de kunstgrasvelden te vervangen door korrels van kurk of ander biologisch afbreekbaar materiaal. Het vervangen van een kunstgrasveld is duur en de gemeente wil daarmee wachten tot de velden aan het einde van hun levensduur zijn. In de tussentijd moeten aluminium kantplanken en schoonlooproosters, maar ook speciale tegels en waterkolken de rubberen korrels tegenhouden.

Het kan de gemeente ook flink geld kosten als de korrels zich in de buurt van het sportpark verspreiden. Een strook gras langs het veld van voetbalclub Achilles 1894 is vervuild met zink en moet gesaneerd worden. De gemeente laat de grond rondom alle andere kunstgrasvelden nu ook onderzoeken, om erachter te komen of deze op andere plekken ook vervuild is geraakt door het rubbergranulaat.

Korrels mee met spelers

Eigenlijk zou het werk na vandaag wel klaar zijn, maar door wat vertraging moeten de kunstgrasmaatregelen volgende week nog bij ACV geplaatst worden. Voetbalclub FC Assen kreeg vandaag de planken en roosters en volgens voorzitter Richard Weitering wordt het sportpark er in ieder geval schoner op. "Met name tijdens het op- en aflopen van het veld worden de korrels meegenomen. Het zit gewoon in het schoeisel en dus ligt het hier ook overal op de stoepen", vertelt Weitering.

FC Assen heeft in het verleden discussies gehad met ouders van jeugdleden over het kunstgras. Niet iedereen vond het volgens Weitering meer vertrouwd om de kinderen op de korrels te laten sporten. Weitering: "Er is gelukkig onderzoek naar geweest waaruit bleek dat de korrels voor mensen niet zo gevaarlijk zijn. Maar door de regen en de wind komen de korrels natuurlijk in de natuur en het oppervlaktewater terecht en dat is niet goed."

Lees ook: