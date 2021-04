Laagste aantal Drenten in de schuldsanering in tien jaar tijd

Het aantal nieuwe mensen in de schuldsanering is laag (Rechten: Pixabay)

Vorig jaar zijn 115 Drenten in de schuldsanering beland. Dat is het laagste aantal in tien jaar tijd.

Daarmee zet de daling van het aantal nieuwe mensen in de schuldsanering door. In 2012 kwamen nog 575 mensen in de schuldsanering. In de jaren daarna is een dalende lijn te zien. Twee jaar geleden, in 2019, kwamen nog 155 mensen in de schuldsanering terecht.

Hiermee doet Drenthe mee aan een landelijke trend. Vorig jaar werden in het hele land bijna 3.000 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Dat is een derde minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds de start van deze wet eind 1998, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De provincie Groningen telt relatief gezien de meeste nieuwe mensen in de schuldsanering. Hier gaat het om 36,7 mensen op 100.000 inwoners. Daarna volgt Friesland met 31,5 inwoners op 100.000 inwoners. Drenthe staat landelijk na Flevoland en Zeeland op een vijfde plek met 23 inwoners op 100.000 inwoners in de schuldsanering.

In Utrecht gingen gemiddeld de minste mensen de schuldsanering in.