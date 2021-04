Ook Drenten doen aan 'hamsterscaping': ware paleisjes voor hamsters

"Er zijn een paar basisregels", legt Jonink uit. Trots staat ze naast haar zelfgebouwde hamsterscapingverblijf. Een soort aquarium volgebouwd met houten huisjes, mos, en andere spulletjes van veelal natuurlijke materialen. "Je begint eigenlijk altijd met een heel dikke laag bodembedekking, zodat de hamster veel kan graven", vertelt Jonink. "En een heel belangrijk punt is beschutting, want anders voelt de hamster zich angstig. Dus je bouwt het eigenlijk zo op dat de hamster overal tussendoor kan en langs kan scharrelen."

Jonink vindt hamsterscaping belangrijk, omdat de hamsters op deze manier volgens haar een stuk gelukkiger zijn. Het draait allemaal om het welzijn van de hamster. "Voor mij is opsluiten in een kooitje gewoon nooit een optie geweest", zegt ze. "Ik geloof erin dat mijn hamster in dit hok gelukkiger is, zich veilig voelt en dat z'n tweejarige leventje wat beter wordt."

Daarnaast is het bouwen van zo'n verblijf ook gewoon een leuke hobby. Als een waar pronkstuk staat het in haar woonkamer. "Je bent er best wel een tijdje mee bezig", vervolgt Jonink. "Maar het is juist heel erg leuk om dan te bedenken waar je het verblijf in je huis gaat neerzetten."

Grotere hokken

Bij Pets Place in Beilen merken ze ook dat - vooral sinds corona - kosten noch moeite worden gespaard voor onze huisdieren. Consumenten zijn zich steeds bewuster van het dierenwelzijn en geven daar graag wat meer geld aan uit. Ook aan de verblijven van hamsters, weet Annika Fokkens van Pets Place.

"Mensen willen grotere hokken met hoge onderbakken, zodat de hamster lekker kan graven en er in gebouwd kan worden." In de dierenwinkel bieden ze ook een verblijf en onderdelen aan onder de noemer 'hamsterscaping'. "We willen laten zien hoe mensen thuis een gelukkige hamster kunnen houden", vertelt Fokkens.

Hoever je daarin wilt gaan, is volgens haar aan de klant. "Je moet voor jezelf bekijken wat haalbaar is in huis. "Maar een wat groter hok, met wat meer speeltoestellen is al heel erg fijn." In het algemeen geldt: hoe groter het hok, hoe gelukkiger de hamster. Kleine verblijven, zoals je die zelf misschien vroeger wel had, verkopen ze in elk geval niet meer bij Pets Place, beweert Annika. "Dat is niet meer van deze tijd."