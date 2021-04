TT Festival Assen aast op fiat als Fieldlab Evenement

In alle provincies zijn deze en komende maand verschillende soorten fieldlabs te vinden, behalve in Drenthe en Zeeland. Het gaat om verschillende praktijktesten met evenementen, variërend van duizend tot tienduizend bezoekers. Door het houden van deze fieldlabs kunnen onderzoekers bekijken hoe verschillende evenementen op termijn weer veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd in coronatijd.

Drentse praktijktest

TT Festival-directeur Sander ten Bosch ziet zo'n fieldlab voor het jaarlijkse muziek- en motorfeest van Assen ook zeker zitten. Maar of deze wens ook vervuld wordt, is nog de vraag. "We zijn druk in overleg met de gemeente, zegt Ten Bosch. "Dus is het te vroeg om er iets zinnigs over te zeggen. Alleen weet ik wel dat er in onze provincie niets ingepland is op dat gebied. Dus waarom zouden wij die Drentse praktijktest niet kunnen zijn?"

De Veiligheidsregio Drenthe, onder voorzitterschap van Marco Out van Assen, bood zich vorig jaar november bij staatssecretaris Mona Keijzer al vroegtijdig aan als testprovincie voor proefevenementen met veel publiek. Maar tot nu toe is er niks gebeurd. Bij de gemeente Assen kunnen ze nog niet zeggen of het TT Festival een optie zou kunnen zijn als fieldlab. "Er is overleg gaande met verschillende partijen, meer kunnen we er niet over zeggen."

Muziek op drie locaties buiten de stad

Lukt het toch niet als fieldlab, dan is volgens Ten Bosch een ander, tweede scenario nog een serieuze optie wat ze eind vorig jaar al voor het TT Festival 2021 bedachten. Dat is een coronaproof festival met muziek op drie verschillende locaties buiten de binnenstad, op een weiland of terrein met toegangscontrole, waar voldoende ruimte is voor anderhalve meter afstand.

De Nazomerkermis vorig jaar op het veemarktterrein in Assen (Rechten: Ranco van Bergeijk)

En in de stad mag de TT Kermis dit jaar niet ontbreken, stelt Ten Bosch. "De mensen van de kermis zitten al zo lang werkloos thuis, die moeten echt op pad kunnen straks. We hebben met de nazomerkermis vorig jaar laten zien dat het veilig kan." Verder wordt gedacht aan een Kids TT en een aangepaste Nightride.

Drie scenario's vallen af

Vorig jaar november bedacht de Stichting TT Week Assen al tijdig vier scenario's, omdat er hoe dan ook in 2021 een TT Festival zou komen. Maar drie ervan vallen noodgedwongen af, zegt Ten Bosch. "Een feest als vanouds in de binnenstad (scenario 1) met muziek, motorvermaak en kermis kunnen we wel vergeten, want corona is nog niet voorbij. Alleen maar een digitale versie (scenario 4), dat willen we niet. En festiviteiten buiten de stad Assen, en zelfs verspreid over de regio over negen locaties langs de oude TT-route (scenario 3), is ook geen optie meer. Ik heb de betrokken gemeenten inmiddels afgebeld", zegt Ten Bosch

Welke locaties het TT Festival op het oog heeft voor die optredens buiten de stad, kan Ten Bosch niet zeggen. "Aan een paar weilanden hebben we als het ware genoeg." In principe denkt hij aan muziek op de vrijdag- en zaterdagavond met 5000 man per locatie. En wanneer er voldoende animo is misschien ook op donderdagavond. "Dan zou je zo op een avond voor 15.000 man publiek toch op iets moois kunnen neerzetten, al is het dan niet in de binnenstad."

Wat het straks gaat worden, dat hangt dus nog. Maar dat moet volgens Ten Bosch niet meer te lang duren. De organisatoren willen uiterlijk over twee weken weten waar ze aan toe zijn. "Dat is voor ons echt de uiterste datum om nog iets goeds neer te kunnen zetten. Zo niet, dan trekken we de stekker eruit."

