ACV'er Marco van der Heide zwaait af

"Het was een lastige keuze ," zegt de 32-jarige aanvaller, maar hij heeft die weloverwogen gemaakt. "Onze zoon is elf maanden en ik heb het druk met werk. Voetballen bij ACV betekent drie avonden per week trainen en kost, zeker bij uitwedstrijden, de hele zaterdag. Dat alles bij elkaar laat te weinig ruimte over voor het sociale leven. Ik heb het wel enorm naar mijn zin bij ACV en ik zal de club en mijn ploeggenoten missen, maar ik krijg er veel voor terug."

Marco van der Heide mag dan stoppen met veldvoetbal, maar hij blijft zeker sporten. "Als ik op het veld door was gegaan, zou dat bij ACV zijn geweest, want ik heb ik er een geweldige tijd gehad. Ik ga straks meer tennissen en zoek een leuke zaalvoetbalclub, misschien iets met vrienden."

Marco van der Heide is nu nog bezig aan zijn vierde seizoen bij ACV, met dien verstande dat de laatste twee voortijdig werden afgebroken. Hij sluit de periode in Assen af met het respectabele aantal van 38 doelpunten in officiële wedstrijden. Het doelpunt dat hij dit seizoen tegen Hoek maakte, was de enige treffer van ACV in de Derde Divisie. Er werden echter maar vier wedstrijden afgewerkt.