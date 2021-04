'Jongste kinderen en vader Ruinerwold-gezin opgevangen door Veluwse gemeente'

Het Algemeen Dagblad schrijft vandaag dat de vijf jongste kinderen van het gezin er in juli zijn gaan wonen. Vader Gerrit Jan van D. is er bij ingetrokken na zijn vrijlating in maart. Deze week werd bekend dat één van de jongere vijf kinderen besloten heeft niet langer bij de vader te willen wonen, dus dit familielid is vertrokken.

Het gezin werd in 2019 wereldnieuws, nadat zoon Israel was weggelopen uit de boerderij in Ruinerwold. Toen werd ontdekt dat Van D. daar zijn zes kinderen verborgen hield voor de buitenwereld. Twee oudere broers en zus waren het gezin al eerder ontvlucht. De vier oudste kinderen deden afgelopen weken uitgebreid hun verhaal in een documentaire van Jessica Villerius.

Verzoek van de kinderen

In welke gemeente op de Veluwe Van D. en vier kinderen nu wonen, is niet bekend gemaakt. De gemeente en burgemeester zeggen in het AD het verzoek van de kinderen ontvangen te hebben of zij daar mochten komen wonen. "We hebben, als gastvrije en inclusieve gemeente, de kinderen, op het moment dat zij het verzochten, uit humanitaire overwegingen passende woonruimte geboden. Deze kinderen hebben veel meegemaakt. Die vormen de eerste prioriteit. Daarnaast respecteren we ook erg hun privacy zoals aangegeven in de AVG."

'Rust en geen toeloop'

Volgens de krant staat het huis van het gezin op naam van een stichting, die is opgericht in november vorig jaar. De eigenaar van de stichting zegt niet te weten dat Van D. daar verblijft. Bewoners van de plaats willen verder niets vertellen. Ze gunnen het gezin, maar ook zichzelf rust en geen toeloop. Hoe lang de gemeente de huur blijft betalen, is niet bekend.

