Brandweer neemt na 42 jaar afscheid van commandant Willy Alberts

Alberts hangt de brandweerhelm na 42 jaar aan de wilgen. Onlangs passeerde hij de grens van 66 jaar en vier maanden: Hij gaat met pensioen. "Ik ben brandweerman geweest sinds 1979. Begonnen op de meldkamer, daarna actief in Hoogeveen en Meppel."

Vanaf 1994 was hij brandweercommandant van Meppel, nu is het tijd voor iets anders. "De piket-auto is ingeruild voor een caravan", zegt hij. "In het verleden moest ik altijd rekening houden met de diensten. Dat wordt nu heel anders. Ik kan gaan staan waar ik wil. Dat vindt mijn vrouw ook erg leuk, er zijn al meerdere reisjes gepland."

Als brandweerman stond Alberts altijd paraat. Voor het eerst in 42 jaar krijgt hij nu rustige nachten en daar is hij al goed op voorbereid. Hij schaterlacht: "Ik heb nét een nieuw matras gekocht! En voor het eerst in heel lange tijd ligt er geen pieper meer onder het kussen."

Koolmonoxide-drama

Gevraagd naar de meest indrukwekkende klussen als brandweercommandant van Meppel komen er direct twee zaken naar boven. Ten eerste de brand in café De Beurs in het centrum van de stad. "Dat was een enorme brand in augustus 2004. De Beurs is een pleisterplaats voor veel Meppelers. Echt een begrip in de stad; iedereen ontmoet elkaar daar. De brand was daardoor extra indrukwekkend. Het was ook nog het oude gedeelte van de stad, met veel andere gebouwen er dicht tegenaan. We moesten hard werken om alle omliggende gebouwen te beschermen."

En dan is er nog één herinnering bij Alberts waarbij direct zijn nekharen overeind gaan staan. "In 2010 kwamen twee mensen om het leven door koolmonoxidevergiftiging. Als brandweerman heb ik de dood vaker van dichtbij gezien, bijvoorbeeld bij auto-ongelukken. Dit was anders. Hier lagen twee jonge mensen in hun slaapkamer. Dat zal ik nooit vergeten."

Afscheid brandweercommandant Willy Alberts Meppel (Rechten: Henk Brunink)

Lees ook: