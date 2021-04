Inzameling voor kinderen van Ruinerwold levert binnen een dag ruim een ton op

Het eerste uur van de inzamelingsactie voor 'de kinderen van Ruinerwold' leverde al 10.000 euro op. Binnen een dag is dit meer dan vertienvoudigd. De teller van de doneeractie van Stichting Kinderen van Ruinerwold stond vandaag net na de middag op ruim 116.000 euro. In totaal zijn het bijna 4300 donaties.

De actie is opgezet om de kinderen van Gerrit Jan van D. een goede herstart in de samenleving te geven. Esther Suurmond is een van de initiatiefnemers van de actie. Zij was onder de indruk van de documentaire De kinderen van Ruinerwold die de afgelopen weken te zien was. Daarin deden de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. hun verhaal.

Suurmond: "Door de documentaire zag ik eigenlijk voor het eerst het hele verhaal en dacht: ik moet wat doen." De stichting beheert het geld, de kinderen worden er niet mee belast. Het kan ingezet worden voor opleidingskosten, rijlessen, tandartskosten en huisvestingskosten. Het streefbedrag van de doneeractie is 270.000 euro, daarmee is er dan 30.000 euro per kind beschikbaar.

Suurmond kent de oudste van de kinderen, Shin, al jaren. "Hij kwam bij ons in de daklozenopvang, sindsdien is een vriendschap ontwikkeld", vertelt ze. Ze heeft vooraf wel gevraagd aan de kinderen of ze het goed vonden dat ze de actie startte.

