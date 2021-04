121 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Er zijn de afgelopen 24 uur 121 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Drenthe. Dat zijn er veertig minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het RIVM. Ook zijn er twee coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

In de gemeente Emmen zijn de afgelopen dag 35 nieuwe besmettingen geteld. Dat is het meest van alle gemeenten. In Assen zijn 22 mensen positief getest, in Coevorden elf en in Hoogeveen tien. In de andere gemeenten waren het er minder dan tien.

Het totaal aantal nieuwe besmettingen is vandaag lager dan het weekgemiddelde. Dat ligt op 135.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 17-04-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1238 (+8) 6 20 Assen 3190 (+22) 50 14 Borger-Odoorn 1323 (+3) 25 15 Coevorden 2509 (+11) 54 31 Emmen 7943 (+35) 137 73 Hoogeveen 3913 (+10) 66 40 Meppel 2013 (+5) 26 25 Midden-Drenthe 1764 (+7) 31 (+1) 28 Noordenveld 1448 (+5) 25 (+1) 26 Tynaarlo 1328 (+5) 20 23 Westerveld 838 (+5) 15 21 De Wolden 1597 (+4) 29 23 Onbekend 60 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn het afgelopen etmaal 8336 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er iets minder dan de 8946 gevallen van gisteren. Het aantal besmettingen van vandaag ligt fors hoger dan het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 7581 ligt.

In het afgelopen etmaal zijn 31 sterfgevallen door corona gemeld. Het betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later pas geregistreerd.