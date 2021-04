Oud-politieman uit Zuidlaren koninklijk onderscheiden

Geert Harms is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau (Rechten: ANP/Arie Kievit)

Geert Harms uit Zuidlaren is vandaag koninklijk onderscheiden. De 75-jarige voormalig politieman ontving het lintje uit handen van burgemeester Marcel Thijssen van Tynaarlo tijdens de ledenvergadering van de Commandovereniging Noord-Nederland. Daarvan was Harms de afgelopen negen jaar voorzitter. Vandaag hing hij de voorzittershamer aan de wilgen.

Van 1967 tot 2007 was Harms werkzaam bij de politie in verschillende delen van Nederland. Eén van de dingen die hij deed was het begeleiden en ondersteunen van collega's die ernstige geweldssituaties hadden meegemaakt.

Commandovereniging

Binnen de Commandovereniging Noord-Nederland, waarvoor hij sinds 2005 bestuurlijk actief was, begeleidde hij militairen die terugkwamen van missies en hun familie. De Commandovereniging heeft onder meer tot doel de contacten tussen oud-leden van het Korps Commando Troepen van de Koninklijke Landmacht te bevorderen. De vereniging heeft afdelingen verspreid over het heleland. Harms was de afgelopen negen jaar voorzitter van de noordelijke afdeling.

Sportief

De Zuidlaarder is daarnaast tussen 2004 en 2010 voorzitter geweest van Loopgroep Drentsche Aa. Hij is erg sportief en liep tot voor kort nog marathons in binnen- en buiteland. Ook is hij in het verleden voorzitter geweest van Dorpsbelangen Schipborg.

Mensen die hem kennen vanuit zijn bestuursfuncties omschrijven Harms onder meer als 'inspirerend, zeer betrokken en verbindend'. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.