Wim Scholtmeijer pakt met PKC tiende landstitel: Medaille is voor m'n moeder

In een uitgestorven Ahoy heeft PKC uit Papendrecht voor de tiende keer de landstitel gewonnen. Tegen regerend kampioen Fortuna uit Delft werd het 22-18. PKC won in 2015 voor het laatst de titel.

"We hebben hier het hele seizoen naartoe gewerkt. We moesten ons steeds aanpassen vanwege corona en toch is het ons gelukt", jubelt coach Wim Scholtmeijer uit Gieten na afloop. "De vrouwen maakten vandaag het verschil. Zij hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt."

'Medaille voor m'n moeder'

Voor de voormalig bondscoach uit Gieten was het pas zijn eerste landtitel als coach. "Alle medailles gaan naar m'n moeder. Deze ook en deze is heel speciaal".

Wedstrijdverloop

Met een voorsprong van 9-8 ging Fortuna nog de rust in. Het venijn zat in de staart. Pas in het laatste kwartier draaide de wedstrijd. Met nog acht minuten op de klok kwam PKC voor het eerst op een voorsprong van twee punten (16-14). Daarna denderde de ploeg van Scholtmeijer door.

In zijn ploeg ook twee voormalig spelers van DOS'46 uit Nijeveen: Nienke Hintzbergen en Jelmer Jonker. Jonker miste de laatste tien minuten. Hij werd gewisseld.

Voor Lieneke Pries uit Assen, die uitkomt voor Fortuna, was het haar debuut in Ahoy. Ook Harjan Visscher, die jarenlang bij DOS'46 in Nijeveen speelde, komt uit voor Fortuna.