Sam (13) uit Dwingeloo strijdt in Benelux-finale Lego League

De wedstrijd is bedoeld voor kinderen van 9 tot 15 jaar oud. Het moet ze enthousiast maken voor techniek. "We hopen dat meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding", zegt Johan van Gerven. Hij is leraar natuurkunde van scholengemeenschap Ubbo Emmius in Stadskanaal, waar de Beneluxfinale deels wordt gehouden.

Normaal gesproken vindt het evenement op een evenementenlocatie, zoals de Jaarbeurs in Utrecht, plaats. Nu gebeurt het in kleinere groepjes op kleinere locaties in het land. Een jury in Zoetermeer houdt alles via een videoverbinding in de gaten.

Programmeren

"Ik hou ook van programmeren en technisch Lego", zegt de 13-jarige Sam. Op een laptop programmeert hij de legorobot zo dat hij de opdrachtjes perfect uitvoert. De robot moet bijvoorbeeld een van lego gemaakte basket optillen. Doet hij dat goed, dan krijgt het team punten. "Dit is technologie", zegt Van Gerven.

Uiteindelijk weet Sams team het niet te schoppen tot de wereldfinale. Overigens is die finale ook anders dan anders. Deelnemers doen de opdrachten gewoon in hun eigen buurt, via een videoverbinding. "Maar dan is het in het Engels", weet Van Gerven.

Een team met daarin een deelneemster uit Nieuw-Buinen, won tijdens Benelux-finale de tweede prijs voor het ontwerp van hun robot.