Beginners 'met nul ervaring' klaargestoomd voor Veldslag om Norg

Een beetje zenuwachtig zijn ze wel, de kandidaten die zich verzamelen bij de fietswinkel. "Nerveus, maar wel dankbaar dat ik hier mag zijn", zegt Nicky van der Heide (33) uit Norg. Naast hem staat de 50-jarige Jenny Jonkman: "Ik hoopte bijna een beetje dat ik voor vandaag niet uitgenodigd zou worden, maar nu ik hier ben wil ik toch door."

'Grote prestatie'

Wie vandaag wordt uitverkoren, gaat een trainingsprogramma volgen met als doel de wedstrijd in september uit te rijden. Dit is een tocht van honderd kilometer. De kandidaten worden bijgestaan door oud-schaatser Gerard Kemkers. Ook krijgen ze hulp van een team met fysiotherapeuten, trainers, voedingsdeskundige en een psycholoog.

Ik kreeg mijn mountainbike in ruil voor twee droge worsten." kandidaat Nicky van der Heide

"De deelnemers mogen nul ervaring hebben. We zoeken mensen die heel graag zouden willen, maar nu nog geen idee hebben of ze het kunnen", zegt Berend Slagter, van Velodroom in Roden. "Die gaan we in vier maanden begeleiden naar een grote prestatie."

Slagter kreeg 250 reacties van fanatiekelingen die wilden meedoen. Dertig van hen zijn uitverkoren om vandaag te komen. En deze zaterdag wordt dat aantal teruggebracht tot de uiteindelijke acht.

Understatement

De kandidaten doen een test op een hometrainer en voeren gesprekken met trainers en een psycholoog. Het belangrijkste wat de trainers willen weten is: hoe gemotiveerd ben je om de eindstreep te halen?

Met de motivatie lijkt het bij Van der Heide wel goed te zitten. Als hij op de hometrainer stapt, zet hij meteen een goed tempo in. "Ik begin net. Mijn mountainbike kreeg ik in ruil voor twee droge worsten. Maar het lijkt me zó leuk om die doelen te behalen."

Jonkman ziet het nog niet zo rooskleurig in: "Het lijkt me echt verschrikkelijk. Ik denk dat het woord 'veldslag' nog een understatement is. Maar als ik het kan, kan echt iedereen het!", lacht ze.

Bekijk hier de reportage over de selectiedag voor Fit naar de Veldslag: