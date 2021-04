Herinneringen aan het Noorder Dierenpark: wandelen met wolf geen succes

Zijn tamme wolf is er één van. Hij heeft er zelfs een keer mee gewandeld op straat. Oosting: "Het dier was erg beschermend. Als er iemand aan de deur kwam om een pakje af te geven dan vond hij dat al een reden om tot de aanval over te gaan. Toen jongens op straat mij wilden plagen, omdat ze me een opschepper vonden met die wolf, heeft hij één van hen gegrepen. Gelukkig bleef het bij kleerscheuren, maar ik heb me nooit meer met hem op straat gewaagd."

Jan Oosting laat tegenwoordig geen wolf meer uit, maar zijn teckel (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Elke hoek weer een verrassing

Een wandeling door het dierenpark van zijn herinnering komt moeiteloos op gang, ook al hebben we het over de jaren '50 van de vorige eeuw. "Hoe het eruit zag, als je binnenkwam? Ik herinner me een lange, brede laan. Aan het eind daarvan zag je een rotspartij. Dat was wel spannend; daar stonden wat ze toen steenbokken noemden. Nu heten die manenschapen", mijmert Oosting.

"Er waren steeds nieuwe coulissen in het park. Je kon niet zien wat er verderop was, omdat het pad meanderde. Dat was bewust gedaan, om elke hoek was weer een verrassing. Het was ook zo ingericht, omdat het park vrij klein was, je moest efficiënt met de ruimte omspringen. Daar hielpen die kronkelende paadjes ook bij."

Commercieel gezien handig

De hoge rots van de steenbokken was een eyecatcher. "Zeker in die tijd, en op die plek. Wij kenden natuurlijk geen rotsen. Als je doorliep, zag je die rots van de zijkant, dat was echt wel indrukwekkend. Het waren eigenlijk twee rotsen, die met een natuurlijke brug met elkaar verbonden waren."

"Liep je verder dan zag je aan je rechterhand het paviljoen. Dat was vlak bij de ingang, want mensen wilden misschien wel een kop koffie bij aankomst, en als je het park door was, dan kwam je er weer langs, want de uitgang was daar ook. En dan wilden de bezoekers wel weer even iets gebruiken natuurlijk. Commercieel gezien handig."

De steenbokkenrots Noorder Dierenpark zoals hij eruit zag in de jaren '60 (Rechten: Jan Oosting)

'Bescheiden circusact'

Na de rots van de manenschapen volgde de kinderboerderij, met een parcours waar je ezeltje kon rijden. Oosting: "Pa en moe konden dan genieten van een verversing in het paviljoen en de kinderen konden zich vermaken in het speeltuintje of een ritje maken op een ezeltje, dat laatste kostte geld."

Hij was zelf ook een fan van de ezeltjes en oefende regelmatig om zich op een ezelsrug staande te houden. "Een bescheiden circusact. Ik werd daarbij geholpen door de ezeltjesman, dat was toen Roelie Ananias. Zijn vrouw werkte in de kiosk. Ze hadden geen kinderen en Roelie was bijna een tweede vader voor mij, die leerde me al dat soort dingen."

Roerdompen in de keuken

Ook over de verzorging van dieren leerde hij veel: "Ik heb gewonde dieren verpleegd, jonge dieren de fles gegeven, vogels in de winter bijgevoerd. Reigers waren soms in de winter wel verzwakt. Die stopte ik dan een vis in de bek en masseerde die door over de hals te strijken naar beneden. Ik herinner me nu ook een tamelijk bijzonder beeld van twee roerdompen, die hadden we met de kou naar binnen gehaald, elk aan één kant van het Aga-fornuis. In de paalhouding, met de snavel strak omhoog. Die nemen ze aan om in het riet onzichtbaar te zijn, maar in een keuken is dan minder effectief, haha."

Een echte lievelingsplek in de dierentuin had hij niet. "Dat varieerde. Soms zat ik in het vogelhuis, dan weer in het apenhuis, dan weer in het nijlpaardenverblijf. Ik had ook een plek om me een beetje terug te trekken in het wildpark. Onder een bruggetje zat ik dan. Met een boek of zo, niemand zag me daar. De bezoekers liepen over me heen."

