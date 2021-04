Goed weer voor bijentelling: 'Ze hebben zon nodig om op te warmen'

De Akkerhommel, de Sachembij of de welbekende geel-zwarte wesp. Ze kunnen allemaal zomaar in jouw omgeving rondvliegen, op zoek naar eten of een plek om te nestelen. Tijdens de Nationale Bijentelling vandaag en morgen hopen onderzoekers in kaart te brengen hoeveel wilde bijen er in Nederland zijn.

"We hebben geluk met het weer dit weekend, want het is zonnig", zegt Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe. "Het is er perfect weer voor, want bijen hebben zon nodig om op te warmen." Wie ook mee wil doen, kan de resultaten van de telling in eigen tuin doorgeven via www.nationalebijentelling.nl.

Helft is bedreigd

Het gaat niet goed met de wilde bij in Nederland. Er zijn ongeveer 360 verschillende soorten en de helft daarvan is bedreigd. De resultaten van de telling van dit weekend worden opgeslagen in een landelijke database. Daarin wordt bijgehouden welke soorten waar voorkomen. Uiteindelijk kunnen onderzoekers die data gebruiken om de wilde bij beter te beschermen.

Pronk: "Wilde bijen zijn ontzettend belangrijk voor het bestuiven van fruitbomen, landbouwgewassen en wilde planten in de natuur. Dus uiteindelijk zijn we als mens ook afhankelijk van de insecten."

