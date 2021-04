Henk Brink tien jaar gedeputeerde: 'Nog elke dag met plezier naar het werk'

Jarenlang lag hij als LTO-voorman regelmatig met de provincie in de clinch, maar inmiddels zit Henk Brink zélf alweer jaren op het provinciehuis in Assen. Deze week is hij welgeteld tien jaar gedeputeerde, hoewel hij de trekker nooit helemaal aan de wilgen heeft gehangen.

Regelmatig ging Brink de afgelopen jaren op de fiets naar het werk, van Zwiggelte naar Assen. Maar tegenwoordig is het ook voor hem thuiswerken wat de klok slaat. "Ik mis de mooie dingen, maar die mist iedereen in de samenleving", relativeert hij in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ik ben een echte sportliefhebber. Toch hoop ik dat de TT nog weer een feestje kan worden. Bij FC Emmen kom ik normaal gesproken ook graag. Ik houd erg van voetbal. Dat heb ik zelf ook altijd gedaan."

'Rijk leven'

Hij is graag onder de mensen, wat nu ook niet kan vanwege corona, maar klagen doet Brink (62) beslist niet. Bewoners van zorginstellingen hebben het veel zwaarder, stelt hij. Maar hij denkt ook aan de zwaar gedupeerde horecaondernemers en winkeliers. "Wij lopen achter onze boerderij gewoon het bosgebied in. Lekker wandelen met de hond. Verder komen er ook nog steeds mensen aan de deur om eieren te kopen en ik zie nog mensen bij de koeien. Wij hebben nog steeds een rijk leven."

Zijn zoon heeft het boerenbedrijf inmiddels overgenomen, maar als het even kan, steekt Brink ook daar de handen uit de mouwen. "De weekenden probeer ik een beetje vrij te houden voor het bedrijf en het gezin. Dat vind ik heerlijk hoor." Op de trekker en tijdens het melken van de koeien kan hij zijn hoofd leegmaken. "In mijn hoofd passeert dan wel van alles de revue, maar dan ben ik even weer in de realiteit."

Risico's nemen

De tien jaar als gedeputeerde zijn omgevlogen. Hij heeft anderen zien komen en gaan. "Je weet dat dit een vak is van: vandaag ben je er en morgen ben je. Dat kan nog steeds." Zorgen maakt hij zich beslist niet. "Zo zit ik niet in elkaar. Misschien is dat omdat ik het als ondernemer gewend ben om risico's te nemen."

"Je moet keuzes maken. Dat hoort erbij", vervolgt hij. "Het is ook geven en nemen; je moet niet alles willen hebben en dan kun je het blijkbaar best een tijdje volhouden. Ik ga nog elke dag met plezier naar het werk."

Wie denkt dat zijn werk in coronatijd minder druk is, omdat hij veel minder op pad moet, heeft het mis. Hij heeft online overleggen. "Soms zit ik 's ochtends om acht uur achter mijn computerscherm en heb ik 's avonds rond tien uur vierkante ogen." Dan vindt hij het boerenwerk een fijne afwisseling.

Keerzijde

Brink realiseert zich heel goed welke gevolgen zijn drukke baan hebben voor zijn vrouw en kinderen. "Het is een eer om dit werk te mogen doen voor de provincie, dat vind ik echt, maar ik moet er ook veel voor laten. Ieder weekend stukken lezen bijvoorbeeld en naar bepaalde verplichtingen. Mijn omgeving laat er nog meer voor dan ik. Ik krijg er wat voor terug."

Binnenkort ga ik een kop koffie drinken met Ard van der Tuuk, dat voelt goed" Gedeputeerde Henk Brink

Zijn omgeving was ook de reden dat hij niet meteen 'ja' zei toen hij twee jaar geleden werd gevraagd om een derde periode als gedeputeerde eraan vast te plakken. "In mijn hart wilde ik heel graag, maar ik zie wat mijn omgeving ervoor moet laten, omdat ik die ambitie heb. Ik denk dat zij het niet erg hadden gevonden als ik was gestopt, maar ze gunnen me alles."

Zwarte bladzijden

Het vertrek van collega-gedeputeerde Ard van der Tuuk en commissaris van de koning Jacques Tichelaar zijn zwarte bladzijden uit zijn carrière op het provinciehuis. Van der Tuuk vertrok in 2016 vanwege 'verschil in bestuursstijlen'. Het college van Gedeputeerde Staten was destijds door Brink gesmeed. Hij wil er niet zoveel over kwijt. "Ik heb het als zeer lastig ervaren en denk er nog vaak aan. Wij hadden ook wel een band met elkaar."

Inmiddels is Van der Tuuk burgemeester van de gemeente Westerkwartier en komt Brink hem wel eens tegen in bestuurlijke kringen. "Ik vind het fijn dat ik binnenkort een kop koffie met hem ga drinken. Dat voelt goed. De hoogtepunten die er zijn geweest hebben voor mij te maken met de menselijke kant van het werk, maar dat geldt ook voor de dieptepunten."

Van Fresenius tot de VAM-berg

Een recent hoogtepunt is voor hem is dat Provinciale Staten afgelopen week akkoord gingen met het betalen van bijna twee miljoen euro subsidie voor Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum. Het bedrijf, dat bloedzakken en -transfusieapparatuur ontwikkelde, maakt de overstap naar het produceren van medische voeding. Mede door de bijdrage van de provincie kan het personeel er blijven werken.

Dat doet Brink, die onder meer economie, ruimtelijke ordering en sport in portefeuille heeft, goed. "Maar ook de verdubbeling van de N34 is voor mij een hoogtepunt, net als het behoud van de PI Veenhuizen en het behoud van TVM voor Hoogeveen." En zo zijn er nog vele, zegt hij.

Ook de ontwikkeling van de VAM-berg, waardoor die geschikt is gemaakt voor wielrennen en nog geschikt(er) wordt gemaakt voor wandelaars, is er één. Het initiatief kwam uit zijn eigen koker. "Volgend jaar wordt het wandelpunt geopend. Dan is het Dak van Drenthe afgerond."

