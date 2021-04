Huis In 't Mul in Rolde heeft een beroemd zusje in Potsdam

Gerard de Vries en zijn collega Eric le Gras van Heemschut Drenthe zijn het roerend eens: het gebouw aan de Nijlanderstraat in Rolder is een juweeltje. De Vries: "Het kan in verband gebracht worden met de grote Bauhaus-architect Gropius, het is een van de zeer weinige Bauhaus-objecten in Nederland. Wat ook zo bijzonder is: binnenin ademt het de sfeer van de jaren 20. Er zijn wel wat aanpassingen gemaakt, maar niet ingrijpend zoals je in honderd jaar zou verwachten. Bijvoorbeeld de keuken: daarin vind je een van de eerste Bruynzeel-keukens naar ontwerp van Piet Zwart. Een 'sleutelklaar' museum eigenlijk."

Toch kreeg Heemschut bij de provincie en gemeente nul op het rekest bij een poging om het pand een monumentenstatus te bezorgen. De Vries: "Bij de gemeente Aa en Hunze is er nauwelijks monumentenbeleid. En bij de provincie moeten we zelf de portemonnee trekken om een voorstel in te kunnen dienen. Zoveel geld heeft Heemschut niet."

Het Alexanderhuis bij Potsdam, 1928 (Rechten: Photo by Lotte Jacobi / courtesy Alexander Haus”)

Alexanderhaus

Heemschut is bezorgd over de toekomst van het Rolder gebouw, omdat de erfgenamen van de familie Duintjer het niet eens zouden zijn over het behoud ervan. "Mij is verteld dat sommigen er helemaal niks mee hebben, misschien de kavel wel zouden willen verkopen. Scenario is dan: projectontwikkelaar, sloop. Dat zou dramatisch zijn."

In het blad Heemschut verscheen een artikel over het huis In 't Mul. De Vries: "Naar aanleiding daarvan kwam er een tip binnen. Er zou een tweelinggebouw bij Berlijn staan, in Potsdam aan de Glienicker See. Kijk maar eens op Alexanderhaus.org. Als twee druppels water."

Het Alexanderhuis anno 2020 (Rechten: Photo by André Wagner/ courtesy Alexander Haus”)

Van Dinxperlo naar Rolde

Eric le Gras: "Het huis in Potsdam wordt wel het meest 'verhaalde' huis van Europa genoemd, het kreeg veel aandacht door zijn aansprekende en veelbewogen geschiedenis. Er werd een boek over geschreven en een film van gemaakt. Het huis beleefde wat Duitsland beleefde. De Joodse familie die het bouwde moest voor de nazi's vluchten, na de oorlog scheidde de muur tussen Oost en West het huis van het meer waaraan het ligt."

De Vries vult aan: "Als je de film bekijkt op de site van het Alexanderhaus dan zie je beelden van een beurs dik honderd jaar geleden, waar dit soort huizen wordt verkocht in de omgeving van Berlijn. En daar staat dit huis dus gewoon tussen. Dit Rolder huis is ooit door de Nederlandse regering aangekocht in het kader van de grensbewaking. Het was een veldpost voor de militaire politie. Er schijnen destijds zes van deze posten gebouwd te zijn. Deze stond in Dinxperlo. In 1926 gekocht door de fabrikantenfamilie Duintjer, gedemonteerd en in 1927 weer opgebouwd in Rolde."

Eric le Gras en Martin de Vries van Erfgoedvereniging Heemschut Drenthe (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Vriendelijk vragen

Eric le Gras hoopt dat het pand behouden blijft en een monumentenstatus krijgt. "We hebben juridisch natuurlijk geen poot om op te staan. Je kunt alleen maar vriendelijk vragen. Aan de eigenaren: behandel het pand met respect. En aan de provincie en de gemeente: kijk nog eens heel goed naar het verlenen van een beschermde status, of dat niet mogelijk - sterker nog - noodzakelijk is."

Familie Duintjer: 'Geen sloop'

Een woordvoerder van de familie Duintjer zegt desgevraagd dat het huis In 't Mul met nagenoeg 100 procent zekerheid binnenkort wordt aangekocht door het deel van de familie dat het pand wil behouden voor de toekomst. "Geen sloop en geen projectontwikkelaar", aldus de familiezegsman. "Er zijn belangrijker dingen dan geld."

Ook meent hij dat 'alles wat aan het pand onderhoud verdient, dat ook zal krijgen'. "De dakgoten zijn bijvoorbeeld wel aan wat onderhoud toe." Maar ingrijpende verbouwingen of vernieuwingen staan niet op het programma. De sfeer moet intact blijven, aldus de woordvoerder: "De familie wil het huis als een vakantiehuis gaan gebruiken, gegadigden uit de familie mogen het huren voor weekenden of langere vakanties. Zo kunnen we het voortbestaan van het huis financieren en garanderen."