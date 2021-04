Hurry Up knokt zich naast Volendam in bikkelharde strijd

Hurry Up en Volendam deelden vanmiddag in Zwartemeer de punten. Na een spannende strijd, met drie rode kaarten, stond er na zestig minuten handbal een 24-24 eindstand op het scorebord. Beide ploegen schieten met dit punt niet veel op in de strijd om de landstitel.

Hurry Up heeft, na acht wedstrijden, vijf punten en heeft vier punten achterstand op Aalsmeer, dat op dit moment de tweede plek bezet. Die plek geeft recht op een finaleplaats in de HandbalNL League.

Rode kaart Jaspers

Na een gelijk opgaand begin, namen de gasten, vanaf 6-6, een voorsprong van drie doelpunten (6-9). De eerste strafworp voor Hurry Up had grote gevolgen voor René Jaspers. De specialist van Hurry Up probeerde, met een slim balletje, doelman Dennis Schellekens te verschalken. De opzet mislukte echter en Jaspers gooide de bal, zachtjes, vol in het gezicht van de doelman van Volendam. Mede op advies van waarnemer Van der Helm trokken scheidsrechters Van der Beek en Egberts de rode kaart.

Hurry Up leek hierdoor wel weer bij de les en verkleinde de achterstand snel tot één punt (8-9). Maar in de slotfase van de eerste helft gaven de gasten gas en liepen uit naar een 8-12 ruststand.

Ook na rust had Hurry Up het lastig en werd ook de tweede zeven meter niet benut. Dit keer trof Ronald Suelmann geen doel. Hurry Up kwam wel terug tot twee doelpunten achterstand (12-14).

Weer rood

Met nog twintig minuten te spelen moest ook Volendam verder met een man minder. Marnix Roos kreeg een directe rode kaart na een overtreding op Harm Meijer. De toegekende zeven meter werd door Petar Puljic benut (13-15).

Met nog een kleine twaalf minuten te spelen kwam de thuisploeg weer langszij (18-18). In de break scoorde Ribeiro en even later was het Puljic die Hurry Up aan de leiding bracht (19-18).

In een spannende slotfase kon ook Volendammer Stefan van Gils met rood het veld verlaten. Met nog drie minuten op de klok gooide Suelmann de thuisclub weer op voorsprong (22-21). Volendam nam nog een time-out en dat pakte goed uit. Volendam nam in de slotminuut weer de leiding (23-24), waarna Fiege zijn laatste time-out aanvroeg. In de laatste 24 seconden bepaalde Dragan Vrgoc de eindstand op 24-24.

Volgende week zaterdag gaat Hurry Up op bezoek bij koploper Lions. De wedstrijd in Sittard begint om 16:30 uur.