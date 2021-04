De week van Drenthe: Staking bij Teijin Aramid en Ruinerwold-kinderen beginnen civiele procedure

Ziekenhuizen in Drenthe krijgen het steeds drukker met coronapatiënten. Ook in Emmen stijgt het aantal opnames. Verder is er weer leven op Camping Anloo, of zoals de camping nu heet: Recreatiepark Kniphorst. De bewoners zijn blij dat er na een jaar ellende eindelijk weer stroom en water is.

Afgelopen woensdag staakten medewerkers van kunstvezelproducent Teijin Aramid in Emmen. Het personeel wil meer loonsverhoging dan de directie van het bedrijf biedt. De staking leverde niets op, want Teijin Aramid ging niet mee in de eis van de medewerkers. Vanaf komende dinsdag wordt er opnieuw gestaakt, maar dan voor onbepaalde tijd.

De oudste vier kinderen van Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. beginnen een civiele procedure tegen hem, zo werd donderdag bekend. Van D. wordt niet strafrechtelijk vervolgd, omdat hij vanwege een zware beroerte niet in staat is berecht te worden. De vier kinderen hopen nu op een oordeel van een burgerlijk rechter.

Een verrassing is het eigenlijk niet, maar vrijdag werd bekend dat de TT-campings ook dit jaar niet open gaan. Vanwege de coronacrisis vindt de gemeente Assen het niet verantwoord om zoveel mensen bij elkaar te laten komen.