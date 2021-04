Joop Fiege: ‘De handdoek gooien zit niet in onze aard’

Tegen Volendam maakte Hurry-Up vanmiddag een achterstand van 8-12 bij rust goed. "Als je vier achter staat is het moeilijk voor te komen. Dat is gelukt. Ik denk dat het een terechte uitslag is", is de heldere lezing van Fiege.

LIONS-uit

"De tweede helft werden we beter. Misschien kwam het eindsignaal te vroeg, want we gingen steeds beter spelen", gaat hij verder. Hurry-Up komt op vijf punten. De achterstand met Volendam (zes punten), Bevo (zeven), Aalsmeer (negen) en LIONS (dertien) blijft behoorlijk.

De top-2 gaat om de landstitel spelen. Volgende week gaan de Zwartemeerders op bezoek bij de koploper uit Sittard. De week erop volgt Bevo-uit. "Tegen LIONS gaan we weer honderd procent geven. Alle wedstrijden zijn spannend. We gaan kijken hoever we komen. De handdoek gooien zit niet in onze aard."

Genieten van positie

De thuiswedstrijd tegen Volendam was alweer de vierde partij in Zwartemeer live op televisie, maar ook zonder fans. Door het strenge protocol van het NOC*NSF te volgen, twee keer testen in de week, kan Hurry-Up weer spelen. Fiege besluit: "Dit is zoveel beter dan helemaal niets doen. Wat dat betreft zijn we in een uitzonderingspositie. Daar moeten we iedere keer weer van genieten."