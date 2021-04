Wereld Amateur Radio Dag: 'Prachtig om dat gekraak en gepiep te horen'

Knutselen met apparatuur

"Verwar een radio-amateur niet met een zendpiraat", legt Knipmeijer uit. "Wij maken ook radio-uitzendingen maar doen dat met radio-frequenties die ons toegewezen worden. Het gaat ons vooral om de techniek. De een vindt het heerlijk om aan de apparatuur te knutselen en de ander wil vooral uitzendingen maken."

Daarbij is het de kunst om verbindingen te leggen met zendamateurs van over de hele wereld. "Maar dat is afhankelijk van veel factoren zoals de stand van je antenne of het weer", zegt Knipmeijer. Hij legde onlangs nog contact met een Afghaan en iemand uit Spanje. Het contact is vaak kort, maar als de verbinding het toelaat komen er onderwerpen als familie-omstandigheden op tafel. "Maar over politiek praten is uit den boze", verduidelijkt Knipmeijer. "Want anders wordt het een zooitje."

Examen doen

Wie dacht dat je deze bijzondere hobby zomaar onder de knie hebt, heeft het mis. Sterker nog: er is een eenjarige opleiding voor nodig. Wie het examen heeft afgelegd krijgt een certificaat en mag zich officieel zendamateur noemen.

Elke zondagmiddag houden radio-hobbyisten uit Meppel en omstreken de zogenoemde Meppelronde: maximaal150 leden schakelen in en houden via de radiofrequenties een gesprek. Inclusief gespreksleider. "Het is een stukje sociaal-gebeuren", vertelt Ruud Evers uit Meppel. Ook hij doet regelmatig met de ronde mee. "Het is een verbondenheid die we met elkaar hebben. Je deelt ervaringen of geeft elkaar tips."

Gekraak en gepiep

En extra bijzonder: de vereniging bestaat dit jaar 65 jaar. Normaal gesproken komen de leden voor dit soort gelegenheden bij elkaar in wegrestaurant De Lichtmis aan de A28, maar dat zit er door corona niet in. Maar via de radio houden ze dus alsnog regelmatig contact met elkaar.

Volgens Knipmeijer is het een prachtige hobby. "Maar je moet wel een beetje een tik hebben, wil je dit leuk vinden", lacht hij. "Maar als je door al het gekraak en gepiep een stem hoort, dat is prachtig."