Buitenschoolse opvang weer open: 'We vinden het wel spannend'

Voor het personeel geldt die regel wel. Als op een opvanglocatie één iemand in de groep besmet raakt, moet de hele groep in quarantaine. De bso's waren eerder wel open voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Voor de rest bleven ze dicht om te voorkomen dat kinderen van verschillende scholen hier zouden samenkomen.

De dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en de basisscholen gingen begin februari al weer open. Die waren sinds medio december dicht, net als het voortgezet onderwijs. Middelbare scholieren kunnen sinds maart weer voor minstens een dag in de week naar school.

"We zijn natuurlijk hartstikke blij dat alle kinderen weer mogen komen nu. Voor ons kwam het als een verrassing, hadden niet verwacht dat de bso alweer helemaal open zou gaan. We vinden het ook wel spannend, hoor", zegt directeur Carolien Haverkort van Kindcentrum Emmaschool in Assen.

Opvang voor zes verschillende scholen

Het is niet zo dat er de afgelopen tijd niemand kwam bij de bso. Dat kinderen van ouders met cruciale beroepen wél welkom waren, betekende voor Kindcentrum Emmaschool dat ongeveer tachtig procent van de kinderen gewoon kon komen. "Naarmate de lockdown voortduurde, kwamen steeds meer ouders met de opvang in de knel. Natuurlijk hebben we wel gecheckt of zij een cruciaal beroep hadden, maar we gaan er ook vanuit dat ouders daarin zelf verantwoordelijkheid nemen."

De kinderen zijn heel blij merkt Haverkort, omdat ze ook hun vriendjes en vriendinnetjes op de bso nu weer kunnen zien. "Maar we merken wel dat sommige ouders het ook spannend vinden. hoe het zal gaan. We vangen hier kinderen op van zes verschillende scholen. Die komen hier dus allemaal bij elkaar. Dus hoe zal het gaan als er een coronabesmetting plaatsvindt, vragen zij zich af. Daarin hanteren we hetzelfde stappenplan als de basisschoenl."

Bij Kindcentrum Emmaschool in het centrum van Assen zijn ze blij dat iedereen weer mag komen (Rechten: RTV Drenthe/Aaldert Oosterhuis)

Zelfstests op scholen

Het personeel van basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgen vanaf vandaag coronazelftests. De overheid wil dat onderwijspersoneel in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs straks twee keer per week preventief een zelftest kunnen doen, om zo eerder besmettingen op te sporen bij mensen die geen klachten hebben.

Vanaf 3 mei wil het kabinet de zelftests ook beschikbaar maken gaan maken voor medewerkers in de kinderopvang.