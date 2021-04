Week van de teek: kinderen vaker gebeten op hoofd en nek

Als kinderen worden gebeten door een teek, gebeurt dat vaker op het hoofd of in de nek. Bij volwassenen bijten teken zich vooral op de benen vast. Dat melden het RIVM en Wageningen University op basis van een onderzoek op de eerste dag van de Week van de teek, die tot en met vrijdag duurt.

De onderzoekers bestudeerden 2000 tekenbeetmeldingen uit 2019 en 2020 die gedaan werden via Tekenradar.nl. "Eerst leek het erop dat teken vooral op warme en vochtige plekjes op het lichaam te vinden waren, zoals rond de schaamstreek. Uit de meest actuele gegevens blijkt dat teken veel vaker op andere plaatsen op het lichaam worden gevonden", zeggen de onderzoekers. Als teken toch in de schaamstreek bijten, worden ze wel later dan gemiddeld ontdekt en verwijderd.

Anderhalf miljoen tekenbeten

Bij kinderen komt 32 procent van de beten voor op het hoofd of in de nek, vergeleken met 3 procent bij volwassenen. Bij die laatste groep bijt een teek in 55 procent van de gevallen in een been. Bij kinderen is dat 25 procent. Beten rond de schaamstreek komen bij kinderen en volwassenen niet zo vaak voor: 7 procent bij kinderen en 9 procent bij volwassenen.

Elk jaar krijgen mensen in Nederland anderhalf miljoen tekenbeten. De meeste mensen worden daarvan niet ziek, maar toch krijgen elk jaar 27.000 mensen de ziekte van Lyme. Bekend is dat als een teek langer vastzit, de kans op die ziekte toeneemt.

'Tekenseizoen alweer begonnen'

"Dit jaar zagen we half februari, tijdens een warmere periode, het aantal tekenbeetmeldingen al iets oplopen. Het tekenseizoen is dus alweer begonnen", vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. "Op dit moment is het aantal meldingen aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Als het weer wat beter wordt verwachten we een toename."