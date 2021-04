Muzieklijst Harry's Blues 18 april 2021

Castro Coleman, zoals Mr. Sipp in werkelijkheid heet, komt op 25 augustus 1976 in McComb Mississippi ter wereld. Blijkbaar een goede voedingsbodem om het in het muziekcircuit ver te schoppen, want ook Bo Diddley, King Solomon Hill, Omar Kent Dykes en zelfs Britney Spears` wiegje heeft in deze plaats gestaan. Op zijn zesde begint hij met gitaarspelen en bekwaamt zich later ook in zingen en componeren, wat hem in staat stelt om op jonge leeftijd al zijn eigen nummers te schrijven. Het geloof neemt een belangrijke plek in zijn leven in en daarom is het niet zo vreemd dat Castro Coleman zich de eerste 20 jaar van zijn muzikale carrière richt op gospel muziek. Pas in 2012 stort Castro Coleman zich op blues georiënteerd materiaal en doet dat jaar mee aan de voorrondes om toegang te krijgen tot International Blues Challenge. Gelijk het eerste jaar wordt hij uitverkozen om deel te nemen aan de IBC van 2013 en eindigt als finalist. Wanneer hij de Vicksburg Blues Society in 2014 voor de tweede keer vertegenwoordigt lukt het hem om deze prestigieuze prijs in de wacht te slepen. En dan gaat het snel, mede door het ontvangen van diverse nominaties en onderscheidingen. Recentelijk verscheen zijn nieuwe album Sippnotized. Echte Mississippi blues.