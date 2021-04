Stelling: Het TT Festival als Fieldlab-testevenement is een goed idee

In heel Nederland worden verschillende fieldlabs gehouden, om te kijken hoe verschillende evenementen op termijn weer veilig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. Bij de proefevenementen zijn soms duizend tot tienduizend bezoekers welkom. Mensen die meedoen aan zo'n test, moeten van tevoren een negatieve coronatest kunnen laten zien.

In Drenthe wordt wel op 'kleinschalig' niveau getest met bezoekers bij het Drents Museum en bij een voetbalwedstrijd van FC Emmen. De grotere fieldlabs zijn niet in Drenthe. Het TT Festival zou graag eentje organiseren. Festivaldirecteur Sander ten Bosch wilde er nog niet te veel over kwijt, maar zei zo'n grote proef wel te zien zitten.

Stelling

Wat vind jij? Is het een goed idee om te experimenteren met duizenden mensen bij het TT Festival om zo te kijken hoe de samenleving op een veilige manier weer open kan? Of ben jij tegen? Er is namelijk ook weerstand tegen grootschalige tests. Op 24 april wordt in Breda het testevenement 538 Oranjedag georganiseerd met 10.000 bezoekers. Een chirurg en andere medewerkers van een nabijgelegen ziekenhuis noemen dat feest een 'slag in het gezicht van de zorgverleners' en begonnen een petitie die inmiddels ruim 300.000 keer is ondertekend.