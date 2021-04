Voormalige Garage Hindriks wijkt voor Medisch Centrum Erica

Het medisch centrum wordt straks het nieuwe onderkomen van huisartsenpraktijk Eisenga en Poorts, Apotheek Erica en fysiotherapeut Norbert Hemel. Eisenga: "Momenteel bevinden we ons allemaal verspreid over het dorp. Straks kunnen inwoners voor al hun zorg terecht op eéé plek, wel zo praktisch."

Voormalige garage staat leeg

Garage Hindriks staat al sinds januari leeg. In 2018 werd bekend dat de garagehouder plannen had om te stoppen met zijn bedrijf. Aanvankelijk zou het pand plaatsmaken voor vier woningen en veertien garageboxen. Uiteindelijk kwam het initiatief van de huisartsen, de apotheek en Hemel in beeld. Hemel: "Ik ben ontzettend blij dat we hier straks kunnen zitten. Goed zichtbaar, langs de doorgaande weg met bovendien veel parkeerruimte."

Sfeerimpressie van het Medisch Centrum Erica dat eind 2022 in gebruik wordt genomen. (Rechten: Medisch Centrum Erica)

Volgens Eisenga en Hemel staat de deur ook open voor meer zorgverleners. Eisenga: "Er zijn plannen voor het vestigen van een WMO-loket in het nieuwe centrum." Andere mogelijke kandidaten zijn onder meer thuiszorg, de GGD, logopedisten en diëtisten. Gesprekken hierover zullen de komende tijd nog plaatsvinden, zegt de huisarts.

Daarnaast wil Eisenga, die al meer dan 25 jaar in het dorp actief is, toekomstige huisartsen gaan opleiden. "We zitten hier in een regio waar een huisartsentekort is. Daarom heb ik ook deze grote ruimte nodig om mensen op te leiden, dat kan ook minder goed op de kleine locaties waar we nu zitten. Daarnaast hopen we ook waarnemend huisartsen naar ons toe te trekken. De huisartsen die geen eigen praktijk houden, maar wel hier misschien willen komen werken."

Eind 2022

Voor de initiatiefnemers is het echter eerst zaak de nieuwbouw te realiseren, want na de sloop wordt er niet onmiddellijk gebouwd. Eisenga: "De procedures voor de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning lopen. Daar is het wachten op."

Hij verwacht eind dit jaar met de bouw te kunnen beginnen. De verhuisdozen kunnen dan een jaar later, dus eind 2022, worden ingepakt. "Het nieuwe centrum gaat er hoe dan ook komen. Wij willen het, de gemeente wil het en het dorp wil het. De procedures duren alleen frustrerend lang."