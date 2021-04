Hello Festival vanuit de luie stoel: ‘We brengen de Rietplas naar jullie’

Voor festivalminnend Nederland in het algemeen en Emmen in het bijzonder een behoorlijke domper dat het Hello Festival dit jaar opnieuw niet doorgaat vanwege corona. Toch gaat het muziekfeestje niet helemaal aan de neus van de muziekliefhebbers voorbij.

De organisatie houdt op 5 juni een online editie, Hello@Home, met nooit eerder vertoonde live-registraties van artiesten die optraden tijdens voorgaande edities. Volgend jaar juni is er dan weer een 'echt' festival.

Eigen huiskamer

"Als mensen dit jaar niet naar de Rietplas kunnen komen, dan brengen we de Rietplas toch gewoon bij de mensen?", lacht Naaldenberg, die als creatief ondernemer verbonden is aan het online event. Het dansen, zingen, lol maken en lekker eten en drinken gebeurt dit jaar thuis voor de live-stream.

Volgens Naaldenberg kan de organisatie putten uit uren beeldmateriaal van het Hello Festival in 2019 en de edities van voorganger Retropop. "Het uitzenden van deze opnames is nooit ter sprake gekomen, maar blijkt nu een uitkomst. Bij het zetten van een streep door het fysieke festival, kwam dit idee al snel boven drijven."

Lenny Kravitz en Simple Minds?

Naaldenberg kan nog niet veel zeggen over wat er straks te zien. "Dat houden we nog even geheim." Op social media kwamen afgelopen weken een aantal filmpjes voorbij met de namen van Lenny Kravitz, Ed Kowalczyk, Bryan Ferry, Simple Minds, Europe, Tom Jones en Status Quo, net als een fragment van een optreden van Miss Montreal. "Deze artiesten zouden op het online festival voorbij kunnen komen, maar niets staat nog vast."

De concertbeelden worden afgewisseld met een muziekquiz en stukje 'tafelpraat', zoals Naaldenberg het zelf omschrijft. "Interviews vol anekdotes en stoere verhalen door mensen van de organisatie en andere betrokkenen. Wellicht ook nog muzikale gasten."

Volgens de ondernemer is het de bedoeling om in de aanloop naar 5 juni meer bekend te maken over het uiteindelijke programma. Voor het ultieme Hello-gevoel wordt er ook een rugtas met allerlei festivalspullen verkocht.

Pareltjes

In de tussentijd heeft de organisatie een flinke kluif aan het doorspitten van hun archief. Of Naaldenberg zelf nog voorkeur heeft? "Er zitten zoveel pareltjes tussen, dat is moeilijk." Na een lange stilte: "Puur persoonlijk zou ik de Simple Minds graag willen zien. Maar of ze ook voorbij komen in de compilatie? Ja, dat blijft nog even de vraag."

