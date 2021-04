Schouwburg Ogterop en De Tamboer gaan samenwerken met theaters in de regio

Tien theaters in de Regio Zwolle gaan intensiever samenwerken op het gebied van programmering, marketing en ict. Het theateraanbod in de regio moet daardoor beter en gevarieerder worden.

Schouwburg Ogterop in Meppel en theater De Tamboer in Hoogeveen zijn twee van de tien theaters die zich aansluiten bij de samenwerking. De theaters kwamen erachter dat er bij iedereen behoefte was om kennis te delen, toen ze in het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Zwolle met elkaar in gesprek gingen over de toekomst van cultuur in de regio.

De theaters blijven hun eigen 'unieke karakter' bewaren, verzekeren ze. "Er zijn echter voldoende zaken, vooral achter de schermen, waar we allemaal mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan ticketsystemen, ICT of theatertechniek", legt Rob Zuidema uit, directeur van Zwolse theaters en voorzitter van het Theateroverleg Regio Zwolle. Dat betekent dat niet alleen directies met elkaar om tafel gaan, ook marketingafdelingen en technici gaan meer op elkaar afstemmen.

Overlap

Door programmering beter op elkaar af te stemmen, kan er worden voorkomen dat er te veel overlap is tussen de theaters. Door niet op dezelfde voorstellingen in te zetten, ontstaat er een breder aanbod in de regio. "Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons gezamenlijke aanbod een bijdrage kunnen leveren aan het succes van Regio Zwolle", zegt Zuidema.

Hij wil het geld dat bespaard wordt door slimmer samen te werken, wordt uitgegeven aan betere programmering. "Als hier ook bijzondere voorstellingen te zien zijn, waarvoor je anders naar de Randstad moest, wordt Regio Zwolle nog aantrekkelijker als regio om te wonen en werken, met een breed en gevarieerd cultureel aanbod."

Tien theaters

Naast De Tamboer en Ogterop hebben het HOFtheater in Raalte, Veluvine in Nunspeet, Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, Theater de Voorveghter in Hardenberg, de Stadsgehoorzaal in Kampen, De Meerpaal in Dronten, Theater 't Voorhuys in de Noordoostpolder, en Zwolse theaters in Zwolle zich aangesloten.

De theaters zijn gestart met een gezamenlijke campagne 'Theater. Goed voor elkaar!', waarmee de samenwerking onder de aandacht wordt gebracht en waarmee inwoners warm worden gemaakt voor een theaterbezoek. Het project wordt deels betaald door de Regio Zwolle en de Rabobank.