Meppeler boeren zoeken projecten om goedgevulde pot geld leeg te krijgen

Eén project is al succesvol: het asbestsaneringsproject. Daarmee is een hoop asbest van de daken in Meppel en Nijeveen verwijderd. De ondersteuning bij asbestsanering blijft bestaan, maar is niet voldoende om alle gelden uit het fonds uit te keren. "Daarom gaan we nu ook boerenbedrijven helpen met groene energie", vertelt Jacob Bakker van LTO Noord Zuidwest Drenthe. "Sommige dingen zijn niet zo makkelijk rendabel te krijgen. We hopen met dit geld toch het laatste duwtje te geven."

Oude diergeneesmiddelen

Daarnaast is er de actie 'een schoon erf'. "Dat idee werd aangedragen door de werktuigenvereniging", vervolgt Bakker. "Iedereen heeft wel rommel zoals plastic en hout op het erf liggen. Wij gaan aanmoedigen dat men dat opruimt. De eerste 200 euro die het opruimen kost, is van ons."

In lijn met die actie ligt 'Bezem door de Middelenkast'. Bakker: "Iedere boer heeft een doosje rottigheid in de kast. Dat kunnen gewasbeschermingsmiddelen zijn, of oude diergeneesmiddelen. Zulke dingen blijven toch vaak rondslingeren. Je mag het namelijk niet zomaar naar de gemeentewerf brengen. Door een inzameling te organiseren hopen we de boeren ermee te helpen."

De kievit moet veilig broeden

Het Ondernemersfonds hoopt ook weidevogels onder de aandacht te brengen met het geld. "Boeren zijn daar erg druk mee", verklaart Bakker. "Het komt vaak voor dat je net wil gaan ploegen en ziet dat een kievit zit te broeden op jouw akker. De boer pakt dan een mandje en verplaatst het nest. Na zijn werk legt hij het nest weer op de oude plek en kan de vogel weer verder met broeden. Ze sparen de nesten op die manier, en dat willen we belonen met een vergoeding voor elk gespaard nest."

Tractorbumper

Ten slotte moeten er meer tractorbumpers gemonteerd worden in de regio. "Dat is voor de veiligheid", aldus Bakker. "Normaalgesproken zijn de voorwielen onbeschermd. Met een bumper kan niemand onder de banden schieten tijdens een aanrijding. Daarnaast maakt het de trekker beter verlicht. Dan kunnen auto's de breedte van het voertuig beter inschatten."

Beveiliging regelen

Het geld komt uit het Ondernemersfonds Meppel. Die pot raakte namelijk overvol. Ondernemers in de gemeente Meppel betalen een extra Onroerend Zaak Belasting (OZB). Dat deel gaat naar het Ondernemersfonds, ooit opgericht om freeriders in het stadscentrum tegen te gaan. Ondernemers die bijvoorbeeld niet willen meebetalen aan de kerstversiering, maar wel van het aangename straatbeeld profiteren, betalen met de extra OZB toch mee.

Maar voor de agrarische ondernemers werkt het niet. Ze zitten niet te wachten op het geld. "Andere sectoren doen er al leuke dingen mee", vertelt Bakker. "De industrie in Meppel regelt bijvoorbeeld samen hun beveiliging met dat geld. Maar zoiets is niet geschikt voor de landbouw."

Geld uit de boerenpot

Daarom konden de boeren het geld terugvragen. "Het is namelijk niet mogelijk om ons van het fonds los te koppelen", vervolgt Bakker. "Dan moesten we het geld maar rondpompen, maar dat lukt niet. De boeren vroegen het geld niet terug. Daarom staat er nu een boerenpot waar niets mee gebeurt."

Bakker is nog op zoek naar meer goede ideeën waar het geld aan besteed kan worden. "We zitten met 40 à 50 boerenbedrijven in dat fonds. Er kom elk jaar een hoop geld binnen. Genoeg voor veel leuke ideeën die de omgeving beter maken", besluit Bakker.