118 nieuwe coronabesmettingen, lager dan weekgemiddelde

In Drenthe zijn in de afgelopen 24 uur 118 Drenten positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De meeste nieuwe besmettingen werden gemeld in Emmen (34), gevolgd door Hoogeveen (19) en Meppel (15). Alleen in de gemeente Noordenveld werd geen nieuw coronageval gemeld. Het aantal van vandaag ligt onder het Drents gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Toen kwamen er dagelijks gemiddeld 129 besmettingen bij.

Sinds gisteren zijn ook 5 patiënten met corona opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om mensen uit de gemeenten Emmen (2), Hoogeveen, Midden-Drenthe en Noordenveld. In Emmen werd daarnaast een sterfgeval gemeld.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 19-04-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1244 (+5) 6 20 Assen 3226 (+16) 51 14 Borger-Odoorn 1333 (+7) 25 15 Coevorden 2529 (+5) 54 31 Emmen 8011 (+34) 140 (+2) 74 (+1) Hoogeveen 3939 (+19) 67 (+1) 40 Meppel 2036 (+15) 27 25 Midden-Drenthe 1784 (+8) 32 (+1) 28 Noordenveld 1455 27 (+1) 26 Tynaarlo 1332 (+2) 20 23 Westerveld 839 (+1) 15 21 De Wolden 1607 (+6) 29 23 Onbekend 60 0 0

Ruim 29.000 besmettingen

In totaal is het virus sinds maart vorig jaar bij ruim 29.000 Drenten vastgesteld en zijn 340 mensen uit onze provincie overleden aan de gevolgen van corona. Drenthe heeft zo'n half miljoen inwoners. De werkelijke aantallen liggen naar verwachting hoger, omdat niet iedereen die covid-19 heeft gehad, daar ook op getest is. Vooral tijdens de eerste coronagolf kon er nog niet massaal getest worden. Drenthe registreerde verder in totaal 493 ziekenhuisopnames.

Landelijk

In heel Nederland zijn sinds gisteren 7.187 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er 1.390 minder dan een dag eerder. Ook is het aantal van vandaag lager dan het weekgemiddelde van 7.699 positieve tests per dag. Verder liggen er 2.544 coronapatiënten in het ziekenhuis, 66 meer dan gisteren. 813 patiënten liggen op de intensive care.

Versoepelingen

De terrassen kunnen waarschijnlijk vanaf 28 april onder voorwaarden weer open, en de avondklok wordt afgeschaft. Dat zal vermoedelijk de boodschap zijn van het kabinet op de persconferentie morgen, meldt de NOS.

Het kabinet vergaderde gisteren en vandaag over de coronabestrijding. Na het Catshuisberaad van gisteren werd in kabinetskringen al gesproken van 'positieve signalen', hoewel de huidige besmettingscijfers nog niet direct aanleiding tot optimisme bieden.

Maar als er breder wordt gekeken naar de vaccinatiegraad, het aantal mensen dat corona heeft gehad, het verwachte positieve effect van beter weer op de besmettingen en een stabilisatie in de ziekenhuisopnames de afgelopen tijd, ziet het kabinet ruimte voor versoepeling. Aan de heropening van de terrassen zou wel een eindtijd worden verbonden, klinkt het.