Drents Museum drie dagen open: 'Als team ongelofelijk blij'

Het Drents Museum gaat slechts drie dagen open, maar directeur Harry Tupan kan een jubelstemming niet onderdrukken. "We zijn ervoor om mensen te laten genieten van verhalen en schoonheid. Dat we na zoveel tijd weer de kans krijgen om ons museum weer aan mensen te laten zien, ook al is het maar drie dagen, daar zijn we als team ongelooflijk blij mee", zegt Tupan.

'Een heel mooi begin'

In totaal zijn er 575 mensen per dag welkom, maar dat aantal wordt vandaag niet gehaald. Er zijn ruim 150 reserveringen. Directeur Tupan: "We willen dat mensen op een veilige manier naar het museum kunnen. We gaan zien hoe ze handelen en zich gedragen. Ook vragen we om een enquête in te vullen. We kunnen echt niet wachten om weer open te gaan!"

Testen voor toegang

De opening is onderdeel van het 'testen voor toegang', een project dat door het kabinet en het OMT is voorbereid. Musea, dierentuinen en sportgelegenheden gaan mondjesmaat weer open. Zo mogen er 1.200 toeschouwers aanwezig zijn bij FC Emmen - Heracles Almelo op 25 april.

Minister Ingrid van Engelshoven toert vandaag langs musea in Noord-Nederland en beziet of het 'testen voor toegang werkt'. "Uiteindelijk is het de bedoeling dat de culturele sector eerder open kan en dat we door middel van testen meer publiek kunnen toelaten."

Kritiek

Toch neemt de kritiek op de experimenten toe, omdat grote groepen mensen mogelijk toch leiden tot meer besmettingen. In het museum blijft het museumprotocol van kracht met 1,5 meter afstand houden, mondkapjes en handen desinfecteren.

Van Engelshoven: "Ik snap heel goed dat mensen zien dat de druk op de zorg heel groot is, maar naast de belangen in de zorg moeten we ook de belangen van de samenleving wegen. En dan zie je een enorme behoefte aan cultuur, festivals, musea. En dit is een hele veilige setting om culturele instellingen te heropenen."