'Eindelijk weer een uitje', zo werd het eerste museumbezoek in maanden ervaren

Bezoekers moesten vooraf een negatieve coronatest kunnen laten zien, en er werd alles aan gedaan om de basisregels in acht te kunnen nemen. Doordat er 'maar' 150 bezoekers kwamen, was afstand houden geen probleem. Lees hieronder hoe museumbezoekers hun dagje uit ervaren hebben.

Genieten na stress

Willy Fennema verheugde zich op haar bezoek (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Een echte museumganger, zo omschrijft Willy Fennema zichzelf. Ze is dol op het Drents museum. "Ik vind het prachtig, het is gewoon een prachtig museum." Vorig jaar was ze voor het laatst binnen, in de zomer. En vandaag was ze na al die tijd een van de gelukkigen die weer naar binnen mocht. "Ik verheugde me er echt op, al was er eerst wel stress of de testuitslag op tijd binnenkwam."

Eindelijk een uitje

Mevrouw Aangeenbrug is na een jaar terug voor een museumbezoek (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Na een jaar kon mevrouw Aangeenbrug weer genieten van kunst in haar woonplaats. "Eindelijk een uitje!", zegt ze vlak voordat ze naar binnen mag. Aangeenbrug is speciaal in Assen gaan wonen voor kunst en cultuur. De lockdown was dan ook een vervelende periode. Maar nu is er hoop. "Voor het eerst in een jaar is dit weer een museumbezoek. Ik verheug me op wat er allemaal te zien is."

Afvinken

Meneer Steenweg is speciaal uit Hoorn gekomen voor het museumbezoek (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Gisteren de test, vandaag het museumbezoek. Meneer Steenweg uit het Noord-Hollandse Hoorn bezoekt regelmatig musea. Het Drents Museum ontbrak nog op zijn lijstje van bezochte musea. "Dus nu het kan, wilden we meteen gaan. Mijn vrouw heeft het georganiseerd. Het is een gecombineerd uitje, we plakken er meteen een nachtje hotel achteraan."

Even een beetje normaal

Mariska van Maanen ontvangt de bezoekers van het Drents Museum (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Ze zit met een mondkapje op, in een geel hesje achter plexiglas en ontvangt vandaag een fractie van het maximaal aantal bezoekers dat het Drents Museum aan kan. En toch spreekt Mariska van Maanen over 'normaal'. "Iedereen is uitgelaten. Wij zelf ook, het is eindelijk weer even een beetje normaal", zegt ze na maandenlang geen bezoeker gezien te hebben. Ze heeft de interactie gemist. "Vandaag komen er ongeveer 140 mensen. Ik denk wel dat het een drempel is dat mensen getest moeten worden. Maar het is nodig en we staan helemaal achter het testen."

