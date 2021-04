MHBOS: Venhorst kon niet meer lopen, maar schoot Dalen wel naar de Tweede Klasse

Als Reinier de Boer namens Dalen in de blessuretijd zijn tweede gele kaart krijgt, moet Venhorst daar een beetje om lachen. "Ik zat een beetje te dollen met de scheidsrechter, want die wedstrijd was wel gespeeld, dacht ik. Maar uit die vrije trap die daaruit voortkwam werd het prompt 3-2 en in de 97ste minuut werd het zelfs 3-3. Toen hebben we wel even flink gebaald." Dalen heeft in de twee jaar daarvoor al promotie op het nippertje gemist. Opnieuw lijkt het noodlot toe te slaan.

Het moment van Venhorst

In de eerste helft van de verlenging volgt het moment waar niemand meer op had gerekend: het moment van Venhorst. " Ik kon de aanvoerder van Ter Apel nog maar net voorblijven waardoor ik kon schieten. En met het laatste restje energie schiet ik de bal achter keeper. Daarna was ik ook helemaal kapot; had geen puf meer om het doelpunt te gaan vieren met medespelers of fans."

Het is bijna een wonder dat Venhorst in de verlenging de bevrijdende 4-3 maakt, want hij kon amper meer op eigen benen staan. "Het was een hele warme dag en een zware dag. Na 75 minuten dacht ik al: Het beste is er wel vanaf. En toen we de verlenging ingingen met een man minder, zei ik tegen de trainer: misschien moet ik er wel uit want ik kan bijna niet meer lopen. Maar gelukkig heeft hij dat niet gedaan", lacht Venhorst.

Platte kar

Die avond ging Venhorst met de platte kar door het dorp. "Die feestjes blijven je voor altijd bij. Maar het licht ging al snel uit hoor" lacht Venhorst. " Om 11 uur lag ik al op bed. Maar dat feestje pakken ze mij niet meer af."

Nog altijd is de bejubelende Venhorst speler van VV Dalen. Sinds enkele weken mag hij weer afwerkoefeningen doen, maar het is duidelijk dat de spits weer even moet inkomen. "Op deze trainingsavond kun je genoeg beelden vinden die geschikt zijn voor de Kelderklasse (een Facebookpagina waar niet zulke flatteuze amateurbeelden staan, red). Maar op zo'n avond schiet je gewoon lekker. Dan kan het maar zomaar gebeuren dat er een bal op de parkeerplaats belandt."