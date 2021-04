Vliegveld Hoogeveen heeft primeur met elektrisch vliegtuig te pakken

"Dit toestel vliegt pas sinds een paar weken in Nederland", vertelt Evert-Jan Feld, piloot van de E-Flight Academy in Teuge. "En daarnaast is dit de eerste keer dat we van A naar B vliegen en dat we op een 'vreemd' vliegveld landen om op te laden."

Accuduur ideaal voor Hoogeveen

Bij het vliegveld in Hoogeveen hebben ze sinds twee weken een oplader voor elektrische vliegtuigen. Feld werd samen met zijn compagnon Matthijs Collard uitgenodigd om met het toestel langs te komen bij Groningen Airport Eelde. Een tussenstop in Hoogeveen was daarvoor noodzakelijk.

"In principe kan het toestel een uur vliegen. Maar de luchtvaartwet zegt dat als je van A naar B vliegt, dan moet je 30 minuten aan reserve overhouden. Dat betekent automatisch dat je nog maar een half uurtje kan vliegen van A naar B", legt Feld uit. "Vanaf Teuge is Hoogeveen precies een half uur vliegen. Maar als we vandaag sterke wind tegen hadden gehad, dan hadden we vandaag moeten cancelen omdat je dan 35 minuten aan het vliegen bent wat wettelijk gezien niet kan."

Dat Hoogeveen daarmee een primeur te pakken heeft maakt Freek Dijkstra, havenmeester van vliegveld Hoogeveen, trots. "Dit is hartstikke leuk natuurlijk. Dit zet ons op de kaart en het is voor de omgeving goed."

Pionieren

Bij deze eerste vluchten komt veel kijken. Het is voor zowel Feld als Dijkstra pionieren. "Niet alles verliep volgens plan", legt Dijkstra uit. "Bij het opladen sprongen er een paar stoppen uit. Ik denk dat het toestel meer vermogen trekt dan dat wij kunnen leveren."

"Ja, dit is zeker pionieren", vult Feld aan. "Ook de Europese wetgeving is er nog niet. De Europese wetgeving voor elektrische vliegtuigen bestaat eigenlijk nog niet. Elk land heeft een tijdelijke regelgeving voor elektrische vliegtuigen." En ook het vinden van een luchtvaartverzekering voor een elektrisch vliegtuig ging moeizaam.

Meer elektrische toestellen in Hoogeveen verwacht

Dijkstra staat desondanks positief tegenover het elektrische vliegverkeer. "Ik hoop dat het ons veel brengt: extra bewegingen en minder geluidsoverlast. Een beetje wind maakt al snel meer lawaai dan een elektrisch vliegtuig."

Groningen Airport Eelde kreeg na Hoogeveen het elektrische vliegtuig op bezoek, dat nog een speciale vlucht boven de luchthaven maakte. Eelde maakte vorige week bekend de komende jaren een proef te doen samen met Eindhoven en Rotterdam met elektrische vluchten. Anders dan het toestel van Feld en Collard gaat dat over passagiersvliegtuigen. Verwacht wordt dat binnen vijf jaar er elektrische passagiersvluchten gaan vliegen tussen regionale vliegvelden in Nederland.

Lees ook: